Mitos y realidades del Covid-19

En la emisión de Plática con tu Médico, que realiza El Heraldo de Chihuahua en coordinación con el Colegio de Médicos del Estado de Chihuahua, el doctor Roberto López Segura, secretario de Actas del cuerpo colegiado, presentó al doctor Jesús María Aroña Serrano, vicepresidente del Colegio Chihuahuense de Médicos Familiares, algunas dudas de los lectores respecto al Covid-19.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“La comunidad chihuahuense tiene que tener claro que hasta ahorita no hay una cura como tal para el Covid y la vacuna va a tardar en llegar la distribución, que va a darse en un periodo de aquí a junio, y ya están estipulados los grupos que van a ser de primera instancia y podemos confiar por la cadena de vacunación que tiene el estado como tal”, expresó el doctor López Segura.

Mito: El dióxido de cloro sirve para evitar contagios de Covid

Doctor Aroña Serrano: No, desafortunadamente en estas situaciones de emergencia, en las que nos vemos apremiados mentalmente, emocionalmente, físicamente, da pie a muchas situaciones oportunistas que se hacen negocio, ante esta desesperación de la gente, que con tal de evitar el contagio y enfermarse van hacia cualquier producto “milagro”, porque buscan satisfacer esa necesidad de alivio o tener la esperanza. Todos los mecanismos científicos están en marcha para encontrar el tratamiento, y si ya la tuviesen, si ya estuviese en puerta, lo utilizarían.

Hay muy poca información de estos productos “milagro”, la verdad es que no han mostrado beneficio; al contrario, han perjudicado enormemente la salud. Nos dimos cuenta desafortunadamente de algunas autoridades, como fue el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien dijo que el cloro curaba el Covid, y hubo intoxicados y hubo muertes.

Como autoridad sanitaria, como médicos, debemos ser muy cautos en los comentarios, incluso opinión sobre productos “milagro”.

Mito: El Covid no se contagia en espacios abiertos.

Doctor Aroña Serrano: No es como tal el espacio cerrado o abierto para contagiarnos, sino todas las medidas que llevamos a cabo de tener la sana distancia, del estornudo, de lo que tocamos y que llega otra persona y lo toca, y puede llevar su mano a ojo, nariz o boca, y ahí es el contagio. Debemos incidir como personal de Salud, para no caer en que en estas fiestas navideñas se prefiera hacer las reuniones al aire libre. Si alguien llega a contagiarse, no es porque esté al aire libre, sino es por la relación que tenemos interpersonal con la demás gente. Tampoco caigamos en el extremo de no salir a la calle porque ahí está esperando el virus al abrir la puerta. Debemos tener las medidas contra el Covid, como la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otras, que nos ayuda bastante para evitar estos contagios. Efectivamente, también es un mito.

Mito: El uso de cubrebocas es malo porque hace que inhale dióxido de carbono, u ocasiona que el virus se quede pegado en el rostro.

Doctor Aroña Serrano: El cubrebocas tiene una medida muy importante. Ha habido al inicio de la pandemia un discernimiento entre el personal de Salud sobre cuál cubrebocas es mejor. La realidad es esta: El cubrebocas es una pared. Limita el ingreso a, el acceso a, como en el quirófano que lo usamos para no contaminar a nuestros pacientes. En este caso, este tipo de cubrebocas, que han sido un poco más sofisticados, que tienen filtros de mayor limitante para el ingreso del aire y partículas, es muy útil. También las medidas que debemos tener al usarlo, al quitarlo y sobre todo, el buen uso, porque no es un accesorio. Afortunadamente tenemos esta posibilidad de tener y de que sea un medio para combatir esta propagación del virus, adecuadamente, como debe ser y no el daño por el dióxido de carbono. Si no, todos los que son quirúrgicos, como los cirujanos, ortopedistas, tendrían un daño grave por el dióxido de carbono, todos los que entran a quirófano.

Mito: Tomar la temperatura en la frente es dañino para la salud.

Doctor Aroña Serrano: Por supuesto que no, es una forma y un método que se utiliza más fácil. Lo hemos venido haciendo desde que salieron los termómetros infrarrojos. A los bebés les tomamos la temperatura más rápido y más fácil. Nunca ha sido un láser que dañe los ojos o la memoria. Nada de lo que se ha dicho. Son mecanismos y métodos más rápidos que los termómetros de mercurio, que requerían descubrir al paciente, metérselo en la axila, esperar tres minutos, sacarlo y visualizar. Ahora en tres segundos y “bip-bip”, ya está la temperatura. Son más fáciles, más prácticos y hay menos contacto con el paciente.

Mito: El tapete sanitizante no sirve.

Doctor Aroña Serrano: Desde luego que sirve. Sabemos que el virus es pesado, que cae, que está en el piso también. El tapete es muy útil para poder acceder. De hecho, desde antes de esta pandemia usábamos los tapetes en casas, desde antaño. Eran una medida de limpieza e higiene cuando se entraba a la casa. No eran accesorios ni adornos, eran para limpiarse los pies y acceder a la casa que íbamos. Ahora que son sanitizantes, con productos científicamente útiles, pues hay que utilizarlos, ponerlos en marcha y acceder a la casa con un menor riesgo.

Mito: El té con jengibre o agua caliente con limón sirve para prevenir el Covid.

Doctor Aroña Serrano: Emana de nuestros ancestros el uso de bebidas tibio-calientes, y son fundamentales, porque esa nos las daba la abuelita cuando éramos niños y traíamos un problema de salud. Es parte de las medidas higiénico-diéteticas. De hecho, como médico se da la instrucción de ingerir bebidas calientes, reposo relativo, no exposición a cambios bruscos de temperatura, entre otras. En ese tenor, actúa como una bebida caliente, que reconforta, pero no como un tratamiento preventivo contra el Covid. Aun cuando la penicilina, y muchos de los medicamentos provienen de plantas, y que hemos demostrado que son muy útiles, y tiene que ver que nos han ayudado.

Te puede interesar: