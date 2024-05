Montan custodios paro laboral en el Cereso 1; piden mejores condiciones laborales

Aproximadamente 150 custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 se plantaron en las afueras de las instalaciones para llevar a cabo un paro de labores como parte de una manifestación pacífica, la cual tiene el objetivo de exigir a las autoridades que se les mejore las prestaciones laborales, ya que aseguran que por años, han tenido un bajo sueldo a pesar de sus labor.

“Ya está más atractivo irse a una maquiladora o como cajera de Alsuper”, comentó Manuela Córdova, quien tiene 25 años de servicio en el Cereso 1 de la ciudad de Chihuahua y explicó que desde que entró, hace más de tres administraciones, no les han entregado buenas prestaciones de sueldo.

La manifestación inició desde las 7:30 de la mañana, cuando se dió el cambio de turno, por lo que los compañeros que iban entrando se quedaron en la entrada junto con sus compañeros que salieron, protestando por un aumento de sueldo.

“Considero que por nuestro trabajo de alto riesgo, se nos debería de dar un mejor sueldo y mejores prestaciones, pero ni eso tenemos”, expresó con indignación Alicia Espino, otra de las custodias que trabaja en este centro penal, quien indicó que de impuesto les quitan casi mil pesos quincenales, más el descuento por su seguro médico, por lo que su sueldo les parece insuficiente, sin embargo, el bono de riesgo laboral es lo que los mantiene en el mismo puesto.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

De igual forma, los custodios mencionaron que tanto Pensiones Civiles del Estado como el Ichisal, que son los servicios médicos que les dan en el Cereso 1, no los atienden de la forma que debe ser, dado que en ocasiones, no cuentan con medicamentos suficientes y en otras ocasiones debieron acudir a hospitales exteriores y pagar por su cuenta para tratarse.

Alicia Espino mencionó que dos de sus compañeros sufrieron accidentes, de los cuales uno de ellos había resultado con fracturas expuestas, las cuales se tuvo que tratar en un hospital privado, debido a que lo tuvieron días con suero y sin medicamentos porque no tenían que administrarle.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Explicó que todos los que tienen Pensiones les quitan el 6%, y se supone que eso solo sería por cinco años, sin embargo, ya van 10 años desde que les descuentan ese porcentaje de sus nóminas para un seguro que ni siquiera pueden utilizar por la falta de equipamiento y medicinas.

Otra de las razones por la cual se encuentran manifestándose los custodios del Cereso, se debe a que a pesar de encontrarse en un trabajo de alto riesgo, sólo les ofrecen mil 500 pesos de gastos funerarios, “no tenemos buen sueldo, no tenemos prestaciones, y tampoco nos ayudan con los gastos funerarios, así ya no podemos trabajar”, comentó otro de los celadores.

Manuela también comentó que desde hace tres administraciones no cuentan con un buen sueldo, no base, servicio médico de calidad, por ello, no es la primera vez que se deben de manifestar para pedir algo, como fue su bono de alto riesgo, por el cual se manifestaron por tres días hasta conseguirlo.

“Ahora queremos pelear por nuestro sueldo, uno dignos, llevamos años sin que nos suban el sueldo por parte de gobierno estatal, debido a que en el Gobierno Federal nos dan un 4% de aumento”, sin embargo, Manuela y otros custodios manifestaron que no es suficiente y la protesta se alargará todo lo que tenga que durar.

Cabe resaltar que el Cereso 3 de Ciudad Juárez también amaneció con paro de labores por la misma situación, en la que consideran que ya es tiempo de un aumento de sueldo por el trabajo que realizan. Hasta el momento, se desconoce si el resto de los centros penitenciarios del estado se encuentran en la misma situación.