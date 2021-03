Morena aún sin candidatos para diputados federales

Martin Chaparro, dirigente estatal de Morena, expresó, que hasta el momento los únicos candidatos a diputados federales que se han dado a conocer, son aquellos que han salido de forma insaculada para las listas plurinominales.

Señaló que aún no se ha realizado el registro a nivel para estos, por lo que espera que en los próximos días ya se den a conocer los candidatos, tanto locales como federales, pues éste último refirió no cuenta con información ya que este se define a nivel nacional y no estatal.

Indicó que estas listas las tiene la Comisión Nacional de Elecciones, y que serán ellos quienes entreguen los resultados de las encuestas que se hallan aplicado a militantes y simpatizantes, para que en base a ellas se tomen las decisiones de los candidatos a participar.

“A mí me gustaría que la comisión nos de los nombres exactos, para no proporcionar falsas declaraciones y con ello evitar problemas más adelante” expresó el dirigente estatal.

Cabe señalar que en las elecciones a diputados federales se formó la colación por los partidos de Morena-Verde Ecologista-Partido del Trabajo, mismos que han estado realizando de forma nacional, diferentes mesas de trabajo para las decisiones finales.

Destacando que estos son quienes deben de equilibrar los bloques, en cuanto a la paridad de género, en aquellos distritos en los que se pueda tener más posibilidades de obtener el triunfo con las sumas de los partidos para definir cuales son para hombres y cuales para mujeres.