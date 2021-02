Morena no ganará la gubernatura; Visconti

Ernesto Visconti, político y autor de la serie la Auditoría comentó que este proceso electoral Morena perderá la contienda por la gubernatura y probablemente alguna diputación o alcaldía en el estado podrá ganar el partido.

“No, ganara alguna diputación dudo mucho de que la gubernatura la gane, de buena fuente me he enterado de que no lo quieren en gran parte del estado” comentó el político Ernesto Visconti.

Señaló que al precandidato Juan Carlos Loera, se ha demostrado que en algunos municipios de la región centro-sur del estado no es bien visto ni aprobado por los ciudadanos, señalando que hasta han agredido al precandidato de Morena a la gubernatura.

“Hasta a huevazos lo han agarrado en gran parte del estado y en otras pues lo repudian, no creo que vaya a llegar a buen puerto la candidatura de Loera tal ve alguna diputación en Ciudad Juárez si la tengan” expresó Visconti.

Indicó que Morena es un partido fuerte pero no por el trabajo que se ha hecho en la entidad por ello realizaron las alianzas en este proceso electoral, ya que el nombre del partido y la fuerza que ha tomado se debe a Andrés Manuel López Obrador.

