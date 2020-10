MORENA quiere colgarse medallas ajenas por detención de Cienfuegos: Rocío Reza

Rocío Reza Gallegos, dirigente del PAN en el estado señaló el oportunismo con que se ha conducido MORENA tras la detención de Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna, al apuntarlo como logro del gobierno de la “4T”.

Lo anterior luego de que algunos militantes de ese partido político en Chihuahua como el diputado Miguel Colunga y el encargado de programas sociales Marcelino Gómez, declararan ante los medios y publicaran en sus redes sociales que las detenciones de Salvador Cienfuegos y Genaro García Luna son gracias al gobierno federal.

“Se quieren colgar medallas ajenas, no han movido ni un dedo en materia de combate real a la corrupción, puras simulaciones y cortinas de humo para ocultar el verdadero problema que tiene el gobierno de Andrés Manuel” dijo Reza Gallegos.

Agregó que uno de los claros ejemplos son los intentos de “consultas para enjuiciar presidentes” un ejercicio que sería contrario a lo que dictan nuestras leyes.

“Es mandato constitucional garantizar la justicia, la corrupción no se somete a votación, se combate de frente, la detención de Cienfuegos y de García Luna se da por investigaciones de la DEA, de autoridades estadounidenses, no del gobierno federal que ni siquiera tenía iniciada una investigación, no nos quieran ver la cara ni decirnos que son paladines de la justicia y del combate a la corrupción” dijo.

Finalizó diciendo que si quieren conocer modelos de combate a la corrupción pueden preguntar lo que se ha hecho en Chihuahua con la operación justicia, donde los resultados, detenciones y procedimientos contra personas corruptas están a la vista de todos.

“Si necesitan asesoría en materia de combate a la corrupción pueden preguntar a gobierno del estado de Chihuahua, con mucho gusto aportarían el conocimiento de una estrategia que ha logrado avances sólidos en la materia, falta mucho aún, pero debemos cuidar que no se simulen resultados donde no los hay” Concluyó la dirigente de Acción Nacional en Chihuahua.