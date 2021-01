Morena rechaza crédito: Miguel Colunga

El coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga Martínez, expresó que la bancada de Morena rechazará la iniciativa del ejecutivo que pretende adquirir un crédito de $ 1,633,847,000.00 a veinte años utilizando como garantía y fuente de pago recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

El día de hoy a las 6:00 pm se convocó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para votar en positivo el dictamen del crédito, con la finalidad de que mañana en la permanente se apruebe convocar a sesión exraordinaria para el miércoles o jueves, señaló el legislador quien expuso los diez motivos por los que su bancada votará en contra.

De acuerdo con Colunga, se comprometen recursos del FAFEF para las siguientes tres administraciones. Además, \u0009el destino de los recursos no es claro, puesto que en la iniciativa se mencionan 11 rubros de manera general, el Secretario de Hacienda en su comparecencia entrega un detalle de obras; y el Ejecutivo del Estado mediante declaraciones a los medios, cambia dicho destino.

Resaltó que el paquete económico autorizado para el ejercicio 2021, presenta un déficit de más de $ 4,800 mdp y la toma de este nuevo préstamo no resuelve el déficit presupuestal anual. Sin dejar de lado que el pasivo bancario a corto plazo al tercer trimestre de 2020, ascendía a $ 2,932.4 mdp y otros pasivos (proveedores y contratistas) por $ 7,393.5 mdp; es decir, las obligaciones a corto plazo que tiene el Estado suman más de 10,000 mdp.

5.\u0009Según la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, en su sistema de alertas del nivel de endeudamiento de las entidades federativas, ubica al Estado de Chihuahua en semáforo amarillo.

Colunga detalló que actualmente el FAFEF, se destina para financiar el gasto de Pensiones Civiles del Estado y al comprometer el 25% de dicho fondo, se afectarían los recursos que se orienta a este organismo; mismo que actualmente atraviesa una grave crisis financiera.

Precisó que en los últimos dos ejercicios, se han destinado en promedio $ 840 mdp anuales para inversión pública; por lo que se ve complicado que se pretendan ejercer en un semestre casi el doble de los mencionados recursos.

"El Ejecutivo Estatal, no realiza un esfuerzo real para bajar el gasto corriente que representa alrededor del 75% del gasto total; es decir, no se concreta el plan de austeridad anunciado. En general, los problemas financieros del Estado no se resolverán con la toma de este crédito a largo plazo., Se pone en riesgo de dejar en la insolvencia económica a la siguiente administración", dijo

