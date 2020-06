Morena rechazan propuesta del gobernador y convocan a votar en contra

Los delegados y delegadas del Consejo Estatal de Morena Chihuahua rechazan la propuesta de reforma rlectoral de Javier Corral Jurado y convocan a sus representantes en el Congreso del Estado a votar contra dicha iniciativa de Ley.

Consideran que la propuesta de reforma electoral que Corral enviará al Congreso del Estado, con la figura de elecciones primarias para que los candidatos de todos los partidos políticos sean designados el mismo día, con el voto de ciudadanos que no estén afiliados a dichos partidos, "no profundiza en cambios al sistema electoral y de partidos en Chihuahua y el país; carece de planteamientos integrales y surge de un falso interés democrático del gobernador panista, pues su propuesta de elecciones primarias y reforma electoral existe desde el año 2017 y ya fue presentada por Javier Corral a los diputados en esa fecha, y no prosperó ni siquiera cuando el Partido Acción Nacional (PAN) tenía más diputados en la legislatura anterior". Local "Los conservadores retrógradas tratan de denigrar al gobierno": Morena



Asimismo, se refirio que desde el 2017, Javier Corral no ha hecho ninguna propuesta adicional o planteamiento de interés verdadero para una reforma integral del sistema de partidos, aún después que la anterior legislatura no aceptó su idea de elecciones primarias. "Si Javier Corral insiste en su amnesia política y demagogia, y el Congreso del Estado aprueba su propuesta, dicha pretendida Reforma Electoral para Chihuahua será anticonstitucional, y así será declarada por los tribunales electorales y la Suprema Corte".