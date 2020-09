Movimiento es financiado por productores nogaleros: AMLO

El Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dijo que irán al fondo del asunto en el conflicto del agua en Chihuahua, ya que han obtenido información que las movilizaciones son financiados por grandes productores de nogal en el estado y por ello buscaran las causas del fondo del asunto.

“Vamos a informar la semana próxima, avanzamos en la investigación, hubo una inversión especial, que se iba a destinar a distritos de riego para recubrimiento de canales, para que no se fugara el agua y no se sabe en que se aplicó el dinero, no vamos a encubrir nada, está lleno de políticos de un partido y del otro” refirió.

En la conferencia de prensa, el Presidente mencionó que un partido político en el estado fue el que “metió” al Gobierno Federal a este conflicto, toda vez que dilataron el tiempo y daban largas para el pago del tratado, a fin de generar un conflicto y sacar una “raja” política en favor de un partido “porque no han hecho bien su trabajo y no tienen forma de triunfar”.

