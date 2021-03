Mueren 200 niños al año por tuberculosis

En el estado, el promedio anual de muertes por tuberculosis respiratoria en menores de cinco años, es de 200 casos desde el año 2016, de acuerdo con el Programa Estatal de Salud 2017-2021, y cifras de la Secretaría de Salud federal.

Pese a lo anterior, personal de salud del sector público y privado han señalado que por el desabasto de la vacuna BCG dejó de aplicarse a los recién nacidos desde hace más de un año, no sólo en la entidad, sino a nivel nacional, e incluso a nivel internacional.

Además, el promedio anual de muertes por tuberculosis en adultos, es de 75 casos, es decir, al menos un deceso semanal por dicha enfermedad, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, en esta ocasión, bajo el lema “El tiempo corre”.

La dependencia federal dio a conocer que además, el estado de Chihuahua acumula 234 casos nuevos de personas con tuberculosis, entre 2019 y 2020.

Sólo en el año 2016, la cifra de muertes por tuberculosis en menores de cinco años, fue de 106 niñas y 119 niños, que en total dio la suma de 225 casos. A partir de este año, la cifra ha permanecido en un promedio de 200 casos cada año.

De acuerdo con la mortalidad de menores de cinco años, la tuberculosis ocupa el peldaño número 19, y aunque la mayor parte de quienes pierden la vida son menores, también se registran alrededor de 75 casos por año.

*Grave faltante en el esquema”

El infectólogo pediatra Moisés Ramírez López expuso que la escasez del biológico contra la tuberculosis es un grave faltante en el esquema de vacunación, pero señaló que no es un tema exclusivo de Chihuahua, ni puede culparse a alguien por esto.

“Desde el 2019 no se ha podido encontrar la vacuna, y aunque en algún momento se pudo adquirir por la vía privada, ya no es así”, puntualizó el especialista.

En una plática por redes sociales, el especialista señaló que con la vacuna se evita que niñas y niños que se contagian con la enfermedad presenten “formas graves” como la tuberculosis biliar, de columna, o infección de las meninges, entre otras que pueden poner en riesgo a los recién nacidos.

Señaló que la aplicación de BCG no tiene la intención de evitar la enfermedad, sino de que quien se contagia tenga menos probabilidades de que la situación se agrave.

El especialista refirió que tampoco se puede culpar a alguien en específico por la falta de la vacuna, sin embargo señaló que lo óptimo desde el punto de vista científico, es que todos los niños tengan “la mayor cantidad de vacunas, para prevenir la mayor cantidad de enfermedades”.

Refirió también que hay otra vacuna, que de acuerdo con la cartilla de vacunación en México, debe aplicarse lo más pronto posible a los recién nacidos, y esta es la de la hepatitis B, ya que mientras más pronto se aplique, hay menos riesgo de desencadenar problemas.

“En este caso, deberíamos cuestionar si la mujer embarazada, próxima a ser mamá, tiene la seguridad que no tiene hepatitis b, si se está seguro no tiene la enfermedad, no es de urgencia para el recién nacido, porque lo que preocupa es el contagio a través de la madre”, explicó.

Si por el contrario, la mamá está segura que sí tiene hepatitis B, el bebé debe recibir la vacuna dentro de las primeras 12 horas de vida, señaló. En un tercer panorama, cuando la mujer embarazada no sabe si tiene o no hepatitis, se debe actuar y aplicar como si estuviera segura que tiene la enfermedad.

El especialista, reiteró que la explicación del tema de vacunas a través de sus redes sociales, tiene como finalidad orientar a mamás y papás, y explicar las dudas que puedan existir de una manera sencilla.

*El 80% afecta el sistema respiratorio

”La bacteria de la tuberculosis puede afectar cualquier órgano del cuerpo, pero en el 80 por ciento de los casos, afecta el sistema respiratorio, particularmente los pulmones, para lo cual se requiere tratamiento de seis meses para eliminar la bacteria”, informó el epidemiólogo Alejandro Cabrera, del Área Médica de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias del IMSS, quien informó que cada año, en México se detecta un promedio de 20 mil nuevos casos de personas que padecen la enfermedad.

Cuando una persona está enferma y no asiste al médico a recibir tratamiento para la tuberculosis, en un año llega a infectar entre 10 a 15 personas más, con mayor riesgo de contagio para los familiares, compañeros de trabajo o el círculo más cercano de individuos con quienes convive, por lo que hizo un llamado para que acudan de manera inmediata ante la presencia de los síntomas descritos, además de no automedicarse, ya que esta acción sólo retrasa más la llegada a la unidad médica y a recibir un diagnóstico oportuno.

Dijo que esta enfermedad la padecen más los hombres que las mujeres y no tiene límite de edad, ya que puede presentarse desde recién nacidos hasta en adultos mayores; en la mitad de los casos de tuberculosis, la persona tiene otra enfermedad crónica, particularmente diabetes, VIH/sida y desnutrición, debido a que está comprometido el sistema inmune y las defensas más bajas.

*Síntomas

Tos, a veces acompañada de flema o sangre

Fiebre

Pérdida de peso

Fatiga

Sudoración excesiva, especialmente por la noche

