Chihuahua, Chih.- Apenas hace unos días se conmemoró el 08 de marzo, Día de la Mujer. Históricamente, fue designado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como fecha internacional para exigir igualdad y equidad en materia de derechos laborales, sin embargo, en nuestra ciudad y en todo el mundo, millones de mujeres salieron a manifestarse: gritando, alzando consignas escritas y hasta llorando, exigieron demandas relacionadas con su salud, su sexualidad, su seguridad…

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En nuestra ciudad, algunas mujeres han alzado la voz, el lápiz, la aguja y el hilo… en días distintos al 08 de marzo. A través de sus instrumentos, invocan a la alquimia, revelando su pensar y su sentir. Ellas muy diversas, son un caleidoscopio sanador, perpetuado a través de su obra.

Conoce a estas mujeres chihuahuenses:





Sofía Cera @cerasofia

Máster en Mercadotecnia es por vocación la Musa del Cómic, se dedica a la creación de ejemplares independientes. En el cómic Gémini, narra la historia de una gimnasta que descubre cómo el sexo y el género, distan de ser nuestra verdadera esencia.

Foto: cortesía Sofía Cera

Foto: cortesía Sofía Cera





Marisol Quintero @mariclors

Maestra en intervención terapéutica, psicóloga y profesional en Educación Artística, abraza su guitarra durante el tiempo libre. En esta ocasión, ella y Luna, dedicaron una canción para todas las que están, las que no están, las que requieren esperanza y consuelo.

Local Mujeres chihuahuenses alzan la voz, desde el arte

Marisol, contó a esta redacción: “Por mi profesión, ¡he escuchado tantas historias de dolor! Que en mi mente resuena la frase: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Conforme mi hija crece, me pregunta llena de tristeza por qué hay tantas mujeres desaparecidas, vulneradas, violentadas. Fue ella, quien me pidió hacer escuchar nuestras voces con esta Canción Sin Miedo, que nos haga emerger en una sola, en favor de todas”.





Manis Góngora @manisgongora

Documentalista, y video periodista, se ha manifestado en diversas ocasiones, frente a Palacio de Gobierno, para exigir se esclarezca el feminicidio de su amiga Araly; quien fue hallada sin vida el 03 de abril del año 2020. A la fecha, no tienen respuestas contundentes de parte de las autoridades.

Foto: cortesía Manis Góngora

Manis, contó a esta redacción: "Pues hasta ahora hemos hecho todo lo posible en nuestras manos para que no olviden a Araly, parece extraño y desolador cómo la vida sigue después de un acontecimiento tan traumático y que las autoridades correspondientes no le den el peso y el respeto que corresponde a esto".

Foto: cortesía Raúl Fernando Pérez

"La justicia y reparaciones no solo es hacia sus seres cercanos o su familia, es también para la sociedad y que no la estén dando solo responde y corrobora que aquí y en toda la República no importamos como ciudadanas mientras los políticos se siguen enriqueciendo y jugando con las respuestas que todos merecemos".

"Quisiera que esta guerra declarada hacia nuestros cuerpos pudiera terminar, pero mientras el feminicida de Araly siga libre entre nosotras, mientras todos los feminicidas sigan libres entre nosotras, nos queda seguir luchando con las herramientas que tengamos y acompañarnos entre tantas heridas incurables".

Espera la segunda entrega el próximo domingo...