Mujeres no embarazadas aprovechan para vacunarse

Luego de que se iniciara con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a las mujeres embarazadas con nueve semanas de gestación, al menos el 45% de las asistentes no se encuentran embarazadas o por lo menos no se encuentran en dicho periodo de gestación, por lo que en ocasiones son regresadas por el personal de Salud o del Bienestar para seguir con los lineamientos establecidos.

Al recorrer los distintos puntos de vacunación en la ciudad de Chihuahua, personal a cargo de la logística explicó que en casi la mitad de las personas atendidas del sector de embarazadas no cumplen con estos requisitos, ya que algunas no están embarazadas o no cumplen con las 9 semanas, por lo que en ocasiones son regresadas y en otras ocasiones son aceptadas para recibir la vacuna.

El lunes 17 de mayo se lanzó la invitación en la ciudad de Chihuahua para que las mujeres embarazadas recibieran la vacuna durante el pasado fin de semana, sin embargo, hubo el reporte de varias mujeres que no se encontraban en esta situación y se hicieron pasar por embarazadas para recibir la vacuna.

En algunos filtros de la Secretaría del Bienestar, a algunas mujeres se les impidió el acceso para recibir la vacuna, ya que no mantenían algún periodo de gestación, y en otras ocasiones se les permitió el acceso por su condición física o porque el embarazo se encontraba muy evidente para la vista.

Aunque los horarios de atención se fijaron a partir de las 14:00 horas, también se contabilizaron algunos reportes en algunos puntos como la Universidad del Valle de México y Centro de Convenciones, donde estuvieron arribando horas antes de que se les habilitara el acceso para recibir la vacuna.

Los filtros en los puntos de vacunación tienen la instrucción de recibir a las mujeres embarazadas, no piden algún requisito extraordinario, pero cuando no es tan visible, es cuando les pueden restringir el horario, toda vez que puede faltar con el requisito principal para el que se habilitó este horario de vacunación.

