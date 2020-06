Multa y retiro de licencia a negocios que abran el lunes: Luis Mesta

Multa y retiro de licencia a negocios que abran el lunes: Luis MestaEl Secretario General del Gobierno, Luis Mesta Soulé, dijo que tras el anuncio de la apertura de los negocios del centro, que anunciaron su apertura para el día lunes 8 de junio, se procederá a suspender, clausurar y retirar las licencias de los negocios que no acaten las restricciones de operación.

“Vamos a clausuraran, suspender, multar a actividades que reabran, no es lo que queremos hacer, no tenemos ningún interés, pero se deberá hacer lo que se necesite, nosotros tenemos que cuidar a la población, no podemos permitir por el bien de ellos, de los demás, haremos lo necesario” comentó el Secretario.

Dijo que el semáforo se encuentra en color rojo y por lo pronto no pueden retomar actividades hasta que este pueda llegar al color “naranja”, por lo que ahora existe el mayor riesgo de contagio y por lo tanto la reapertura no se tiene contemplada en los próximos días por el gran número de contagios.

“Hemos buscado acercamientos por el medio del dialogo, hemos tratado contactar a los grupos que así se manifiestan, con el ánimo de recordarles que se cuiden, no se trata como Gobierno del Estado, no favorecemos a un grupo o a una calle, tenemos que hacer valer las restricciones, conocemos las afectaciones, pero primero está la salud”.





