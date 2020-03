Multan en Francia por salir a la calle sin motivo: Melissa

Melissa Sauzameda, ingeniera industrial radicada en Toulouse, Francia, forma parte de los 8 chihuahuenses que han sido puestos en cuarentena desde el lunes en la noche, que al igual que los ciudadanos de todo el territorio galo, se les prohibió salir de sus hogares salvo para comprar víveres y acudir a hospitales.

Desde su domicilio en el sur de Francia, Melissa afirma que los controles policiacos están tan estrictos que si se sale a la calle por alguna otra de las excepciones, se impone una multa de 135 euros o casi 3 mil 500 pesos. Por lo que la ingeniera industrial enfrenta el aislamiento con su esposo e hijo de un año y medio.

Europa es actualmente el foco mundial de la pandemia de coronavirus, la enfermedad Covid-19 de la que se registran cerca de 25 mil casos en Italia, más de 14 mil en España, unos 9 mil en Francia y 11 mil 300 en Alemania. La cifra de muertos en Europa la encabeza Italia con 2 mil 900.

La joven de 29 años afirmó que el mejor camino para enfrentar la enfermedad es atender los consejos de las autoridades de Sanidad: “Creo que hay que preocuparse, pero de una forma inteligente e informada; la cuarentena no es para que tú no te enfermes, si no para que no enfermes a otros, ya que puedes ser un portador sano y no lo sabes”.

Para la chihuahuense la gente no toma muy en serio los cuidados que debe tener, aunque insiste. “No es que vayan a morir millones de personas, pero hay que evitar de sobrecargar el sistema de salud”.

“Aquí hay anuncios en la tele de que se puede curar sola la enfermedad. Pero que puede llegar a obstruir la función principal de los pulmones y es ahí donde hay problema, aquí hay mucha gente ya en reanimación que es donde los hospitales están saturándose”.

La joven afirma estar tranquila y que no ha sentido la necesidad de contactar a autoridades consulares, porque ha existido buena comunicación gubernamental a través de los medios.

Dice que por el momento la familia sigue positiva porque están con salud y juntos; “sabemos que vamos a pasar una crisis económica, pero la verdad aquí en Francia sabemos que estamos bien”.

“Yo trabajo en la logística en materiales, mi trabajo es 100% oficina así que desde el lunes estamos trabajando de casa, casi toda la Unión Europea está haciendo lo mismo, así que yo intento trabajar desde casa como puedo ya que tengo un niño de 1 año y medio, que está con nosotros porque también la niñera está en cuarentena.

“Ahorita todos los vuelos internacionales que no sean dentro de la Unión Europea están cancelados. De hecho fuimos en febrero y vamos a ir otra vez en julio. Esperemos que de aquí a esa fecha ya podamos viajar”, finalizó.