Multas de Vialidad deben aplicarse a la persona: Omar Bazán

Con el objetivo de reducir los accidentes y daños causados por eventos de tráfico, el diputado Omar Bazán propuso que las infracciones aplicadas por la Policía Vial en la entidad, recaigan en el conductor y no se impongan por número de placa del automotor.

El legislador sostuvo que dentro de las ventajas de su propuesta, se encuentra el impulso a la educación vial a través de una población más educada y más consciente.

“Dentro de las ventajas de llevar el registro de infracciones al conductor y no al vehículo, está que el conductor sea quien responda por sus actos de forma económica y/o detención, por ello debe actualizarse el procedimiento infractor, expuso en una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.

Bazán Flores indicó que bajo este esquema se podrá mantener un historial de infracciones cometidas que se pueden traducir en trabajo social, horas de servicio social, tiempo en arresto y el infractor tendrá más conciencia para no recaer en la misma falta vial.

Además, el registro buscará como prioridad proteger, vigilar, inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con el abuso de alcohol.

Cuando el vehículo es de un costo bajo y la infracción supera el monto de la infracción, estos vehículos son abandonados en corralones y el ingreso no llega a las arcas del gobierno pero sí se benefician los corralones, grúas y el propio conductor que resuelve su sanción dejando su vehículo en los corralones.

Por otro lado, los conductores sin un castigo no valoran el conducir como marca la ley y recaen en las infracciones, quizá no se tenga este dato porque el registro se lleva a los vehículos como se menciona y no al conductor.

La Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, establece que si el conductor recae en el mismo motivo por varias ocasiones, se le suspenderá la licencia de conducir y si reincide puede cancelarse dicho documento, señaló por último el diputado Omar Bazán.

