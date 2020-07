Municipio de Chihuahua entre los mejores en prácticas regulatorias ante contingencia

El Municipio de Chihuahua aparecerá en una recopilación de mejores prácticas regulatorias de municipios ante la emergencia sanitaria por el Covid-19 que publicará el Centro de Investigación y Docencia Económicas, informó Ramón Archila Marín, Coordinador de Estados y Municipios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, durante una conferencia realizada vía zoom en la que la alcaldesa María Eugenia Campos, expuso el Plan de Reactivación Económica del Gobierno Municipal.

Detalló que la Alcaldesa capitalina en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de Municipios de México, en coordinación con la CONAMER y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, encabezarán el lanzamiento en las siguientes semanas de la publicación, misma que estará hospedada en un micrositio del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE.



En este evento el funcionario Federal felicitó al Gobierno Municipal de Chihuahua por el arduo trabajo que a lo largo de un año ha realizado a través del Órgano Interno de Control en Mejora Regulatoria para la simplificación de trámites, así como de la Dirección de Desarrollo Económico; trabajo que representa una disminución en costos para empresarios y ciudadanos, ya no tienen que dar vueltas a las oficinas municipales para al menos 10 trámites y servicios, que ahora están digitalizados de punta a punta.



Dijo que Chihuahua es de los municipios líderes en procedimientos certificados ya que es para la CONAMER uno de los únicos 3 a nivel nacional que participará en un programa piloto de un catálogo de regulaciones, trámites y servicios; además de que ha logrado certificar su ventanilla única para abrir negocios, que ahora con la reactivación económica será esencial y su trabajo será crucial.



“El gran trabajo de los municipios a nivel nacional no tanto resulta en la respuesta actual a la pandemia o a la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino el día después le llamamos nosotros; y esto es, cómo van a reaccionar ante la reactivación económica, y por ello, es de felicitar el trabajo que han hecho en Chihuahua”, destacó.



En este foro, en el que estuvieron presentes diversos titulares de organismos empresariales del municipio, se contó con la participación de Eduardo Sojo Garza-Aldape, ex secretario de Economía, ex presidente del INEGI y actual director del laboratorio Nacional de Políticas Públicas; con el tema “La perspectiva económica nacional. Los retos que se advierten para el futuro”. Compartió una reflexión de lo que se vive en materia sanitaria, económica y el papel que juegan los gobiernos locales en la contingencia.



También participó Enrique Cabrero Mendoza, ex director del CIDE y CONACYT con; “Los retos de las ciudades, ante la pandemia y sus diversas consecuencias (salud, economía, gobierno). Innovación y tecnología como herramientas para solventarlos". Por su parte Carlos Arce, ex Comisionado nacional de la COFEMER, habló sobre “La Mejora Regulatoria y la digitalización avanzada, como instrumentos para mejorar la interrelación del gobierno con los ciudadanos".



Finalmente, la Presidenta Municipal agradeció estas participaciones de las cuales manifestó que tanto autoridades como empresarios aprenderán para saber si van por el carril correcto o no; “gracias por enseñarnos a hacer mejores prácticas, impulsarnos a lograr un gran trabajo. Hoy día hay un reto muy importante para los municipios, pues nos toca asumir facultades que no teníamos con anterioridad como la parte de salud, gracias por los consejos y retroalimentación que se ha dado y sigamos trabajando que falta mucho por hacer”, expresó.









