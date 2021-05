Municipios tendrán atención inmediata en abasto de agua: Graciela Ortiz

Graciela Ortiz se comprometió a estructurar un programa prioritario de abastecimiento de agua potable que contemple en primera instancia las municipalidades de: Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc y Jiménez, sin requerir un presupuesto exagerado.

Durante la transmisión del programa “Sin Filtro desde Casa”, la candidata a la gubernatura dijo que el tema de la disponibilidad de agua para consumo humano en las colonias de dichas ciudades no requiere de un exagerado presupuesto, sino de la correcta aplicación y administración de los recursos disponibles.

Manifestó que han pasado años de administraciones que se han comprometido con resolver el abasto en dichos municipios que presentan el mayor atraso en el suministro, y no han podido dar complimiento a este derecho fundamental. Explicó que en la capital hay 50 colonias que no cuentan con el servicio, porque el dinero disponible para obras se ha enfocado sólo en uno de muchos sectores y zonas de la sociedad.

La aspirante recordó que a la actual administración se le entregaron hace cinco años buenos resultados en infraestructura y ésta no sólo ha abandonado el seguimiento en la obra pública, sino ha incurrido en el desvío del presupuesto etiquetado para obras.

“La causa del estancamiento es producto de la utilización de éstos recursos para imagen pública de la alcaldesa con licencia, hoy candidata del PAN. Vamos a trabajar por todos los municipios y vamos a trabajar por ese Chihuahua que todos merecen”, dijo.

En materia de corrupción, la aspirante refirió que es un tema que se va combatir con toda firmeza y sin tregua alguna: la corrupción nos afecta a todos.

“Como secretaria de Fomento Social o Educación, me ha tocado manejar los presupuestos más altos de la entidad y el manejo de los recursos ha sido con responsabilidad y pulcritud y por tanto no he tenido algún señalamiento, de alguna autoridad fiscalizadora. Mi visión es que cuando un funcionario le quita un peso a los recursos bajo su responsabilidad, le quita a las ciudades las posibilidades de construir una escuela, un hospital y la compra de medicinas, la construcción de infraestructura, así como el margen de maniobra para otorgar mejores prestaciones, por ejemplo al personal médico”, dijo.

Indicó que el recurso público debe dirigirse a la atención de los problemas y no podemos permitir que se vaya a esquemas de corrupción. Reiteró que bajo su administración será estricta con el manejo de recursos