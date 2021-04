Nadie puede provocar a la autoridad y mucho menos hacerlo con violencia: Corral

Ciudad Juárez.- La priista Adriana Fuentes, tendrá que enfrentar los delitos que cometió esta mañana por haber ejercido resistencia en las obras que se ejecutan en la avenida Gómez Morín, así lo dio a conocer el gobernador, Javier Corral Jurado.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Nosotros no estamos viendo ni campañas, ni candidatos, ni apellidos, lo que estamos haciendo es aplicar la ley, nadie puede provocar a la autoridad y mucho menos hacerlo con violencia. Algo que a mi me preocupa mucho es la utilización de guardias adscritos por la Secretaría de Seguridad Pública para la seguridad de las personas, en un convenio que tenemos con los empresarios, esto no debería de ser así”, señaló.

Comentó que de acuerdo al artículo 280 del Código Penal del Estado, es considerado un delito cuando se trata de impedir materialmente una obra pública o de infraestructura, sobretodo cuando se realiza con varias personas y con violencia.

“Esto se contempla en los elementos característicos del artículo 280 del Código Penal, a quien con actos maceteros les trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo público autorizado legalmente por la autoridad competente, aumenta la pena cuando el delito se comete con varias personas y con violencia también aumenta”, expresó.

Mencionó que se desconocía quienes se estaban oponiendo a estos trabajos, cuando la autoridad intervino, fue que se acercaron más personas, entre ellas la candidata, Adriana Fuentes, dijo.

“Respetamos mucho sus aspiraciones, su candidatura y todo, lo que no podemos permitir es que nadie, bajó cualquier hábito de influencia o poder, ya sea político o económico, provoque a la autoridad o cometa algún delito”, apuntó.