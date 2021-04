Necesaria la alianza entre Canadá, Estados Unidos y México: AMLO

“Es indispensable que se logre una mayor integración con Canadá y Estados Unidos, respetando las soberanías. Es necesario fortalecer la región ante el avance económico comercial de otras regiones del mundo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Sin embargo no se puede hacer solo, dijo, “no se puede cerrar Estados Unidos, tiene que haber una apertura con reglas claras y con una integración a partir de condiciones de igualdad. Pero es indispensable, no hay otra forma, porque nos complementamos, no basta el capital, la tecnología, es fundamental la fuerza de trabajo”, señaló.

Asimismo aseguró que la unidad significa crecer en cuanto a mercado interno, intercambiar mercancías, consumir más mercancías, fortalecer el mercado interno.

“Y nosotros tenemos mucho potencial en América del Norte, Central y toda América. Sí hay que pensar en eso y hay que llevarlo a la práctica”.

Consideró que hay condiciones inmejorables para lograrlo, aseguró, “porque esto mismo lo piensan muchos estadounidenses, que es necesaria la alianza, productiva y social, para fortalecer al continente americano”.