Necesarias, empresas que den mayor valor agregado: Rafael Espino

El abogado y economista resaltó que sin duda alguna, Chihuahua debe apostarle a un modelo económico equilibrado y que, una de sus vocaciones fuertes es el de la manufactura de clase mundial, principalmente en los sectores automotriz y aeronáutico.

“Debemos de apostar a todas las inversiones, locales y extranjeras, pero que sean de mayor valor agregado. Que sean tales, que detonen el crecimiento económico en nuestro estado. Que desarrollen a nuestra gente y les den nuevos conocimientos y capacidades”, dijo Espino.

E.H. (El Heraldo).- ¿Cómo ve la firma del T-MEC? ¿Qué beneficios obtendrá nuestro estado?

R.E. (Rafael Espino).- Los beneficios que pueda recibir Chihuahua del T-MEC no serán muchos si los chihuahuenses no actuamos decididamente para cambiar nuestro futuro. No podemos seguir solamente ofreciendo tierra, naves y mano de obra. Tenemos que ofrecer tecnología, productos manufacturados, servicios de alto valor agregado, implementar sistemas de industria 4.0, industrializar los productos del campo, innovar en productos de alimentación avanzada y muchas actividades más.

No obstante, y para contestar su pregunta, el T-MEC le da una ventaja comparativa a México con respecto a las economías de otras regiones, como Asia y Europa, cuando se trata de vender productos a Estados Unidos, que es el principal destino de nuestras exportaciones. Será más atractivo para empresas y consumidores estadounidenses el comprar productos elaborados en México, siempre y cuando nuestros precios sean competitivos. Y aquí es precisamente donde tenemos la tarea pendiente: crear más empresas con más empleos que generen productos con mayor valor agregado y que tengan la capacidad para competir contra las mejores de todo el mundo.

E.H.- Chihuahua es un campo natural para la instalación de plantas maquiladoras, ¿debemos seguir apostando a este rubro, o incursionar en otras opciones para el crecimiento económico?

R.E.- Sin duda alguna, Chihuahua debe de apostarle a un modelo económico equilibrado, pero una de sus vocaciones fuertes es el de la manufactura de clase mundial, principalmente en los sectores automotriz y aeronáutico. En este renglón, lo que debemos de hacer es fomentar una mayor participación de empresarios y de capital local. Tenemos que formular una política de desarrollo industrial (a diferencia de sólo tener una política de atracción de inversión extranjera industrial), que identifique empresas y empresarios con alto potencial de desarrollo y facilitarles las cosas para que crezcan. No debemos dejar de lado la industrialización de los productos del campo, donde tenemos muchísimo potencial.

E.H.- En nuestro estado tenemos potenciales emprendedores de artículos que han resultado exitosos, ¿cree que deba buscarse la manera de abrirles mercado nacional e internacional? y ¿de qué manera?

R.E.- Definitivamente sí. La tarea del gobierno debe ser la de tender puentes comerciales con economías de otros países para presentarles las capacidades locales y apoyarles en temas de contratos, normas, aduanas e impuestos. En general, mostrarle y darles certidumbre a sus inversiones en México, en estricto cumplimiento de nuestras leyes. El gobierno también debe de abrir puertas en los grandes corporativos (empezando por los que ya están establecidos en el estado), promoviendo productos y servicios locales y/o condicionando los incentivos que se puedan dar para un gran proyecto, a tener un determinado porcentaje o monto de compra local. Pero el empresario es quien tiene que vender sus productos o sus servicios siendo competitivo y atractivo. Son sus capacidades las que abren los mercados.

E.H.- Chihuahua a pesar de su potencial es una entidad que se ha visto afectada a raíz de la pandemia, ¿qué debe hacer nuestra autoridad para reactivar esta economía en un corto plazo?

R.E.- El mundo entero se ha visto afectado por la pandemia. Los mecanismos que mueven la oferta y la demanda son muy complejos. En el caso de Chihuahua, que es el estado líder en exportaciones, la reactivación económica se encuentra estrictamente ligada a economías de otros países, principalmente Estados Unidos. En este sentido, las acciones de nuestra autoridad -como usted le llama-, tendrían un efecto limitado.

E.H.- ¿Cree que debemos ya apostarle a nuevas inversiones? El asunto de la pandemia va a provocar que muchos empresarios se vuelquen en la apertura comercial extranjera, ¿nosotros debemos abrir esas fronteras?

R.E.- Debemos apostarle a todas las inversiones, locales y extranjeras, pero que sean de mayor valor agregado. Que sean tales, que detonen el crecimiento económico en nuestro estado. Que desarrollen a nuestra gente y les den nuevos conocimientos y capacidades. Las fronteras ya están abiertas y así seguirán. Los que no debemos de quedarnos atrás somos los chihuahuenses. Debemos aprender más, desarrollarnos más y en general ser más competitivos en México y el mundo.

E.H.- Y ¿cuáles son los ejes que requieren en estos momentos mayor prioridad?, fueron cientos de negocios micro, pequeños y medianos que tuvieron que cerrar. ¿A qué debemos apostarle?

R.E.- El capital es limitado. No se le puede apostar a todo, así que debemos de enfocar los recursos a las actividades que generen mayor valor agregado, sean de la industria que sea: alimentos, productos del campo, medicina, automotriz, aeronáutica, electrónica, industria 4.0, construcción avanzada o energía. En fin, el énfasis debe estar en la generación de valor para que nuestra economía crezca.

E.H.- En sus recorridos por diversos municipios de la entidad, donde se ha reunido con transportistas, fruticultores, ganaderos y comerciantes, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que manifiestan los chihuahuenses?

R.E.- La ausencia de apoyos del gobierno del estado a la actividad productiva y al desarrollo económico en general. La falta de inversión pública. La obra pública en el estado está realmente detenida desde los pasados 16 años y los gobiernos del PRI y del PAN han tenido nulos resultados en éste como en la mayoría de los otros temas que más interesan a la población. Han probado ser lo mismo. No existe una política industrial. Han privilegiado el “rentismo” y la mañosa especulación con la tierra en lugar de fortalecer e incrementar la planta productiva, el comercio y el turismo, que es donde se generan los empleos.





