Necesita Aylinn Schlem una cirugía invasiva

Aylinn Daniela Schlem Tijerina, de 15 años, tiene una condición de malformación arteo venosa cerebral, que ha deteriorado su mano y pie derecho, para lo que necesita viajar al Instituto Nacional de Neurocirugía en la Ciudad de México donde le realizarán una panangiografía cerebral para determinar qué tipo de tratamiento pueden aplicarle y pueda recobrar su movilidad.

“Lo que quiero que pase es que ya me recupere, porque sé que hay muchas personas como yo pasando por lo mismo y salen muy bien. No les importa lo que tengan, no les interesa nada, simplemente que están luchando para recuperarse. Pienso que son como ángeles”, comentó Aylinn sobre otras personas que ha conocido en esta experiencia y que la han sensibilizado sobre las condiciones hacia las personas con discapacidad o padecimientos similares, que la han inspirado a prepararse académicamente para estudiar una Licenciatura en Derecho para defensa de los derechos humanos.

“Hemos tenido que hacer hamburguesadas, recibimos apoyo del Unicornio Azul, de la regidora Aracely Rocha; pero los gastos siempre se van sumando, porque no sé utilizar el Metrobús, y para cargar la silla, estar al pendiente de mi hija y cuidarnos en una ciudad desconocida, utilizo taxis o Uber”, compartió la mamá de Aylinn. El viaje está programado para el 2 de enero de 2020.

El servicio médico que tiene es Seguro Popular, sin embargo, este tipo de condición está fuera de la cobertura, y su mamá que es madre soltera, debe afrontar los gastos del viaje, la estancia, comida, pago de estudios y de consulta.

“Cada vez la veo que su manita se deteriora, y que la condición está haciendo daño. ¡Yo no voy a dejar a mi hija así! Voy a luchar por la salud de mi hija”, afirmó la madre con la fuerza que le concede el amor maternal.

Después de concluir sus estudios de secundaria, Aylinn continuó preparándose en la Escuela de Oficios, donde toma clases de Cocina, y en Sistemas. Ahí ha conocido a más personas en su condición, que ha estimulado el arte en ella, a través del dibujo.

“Pinto por muchas cosas, hay gente que siente tristeza, enfado, alegría, desagrado. Yo pinto por alegría, porque tengo mucha. En el futuro pienso ser abogada en Derechos Humanos. La alegría la saco de mi perrita Luna, de la música de Alejandra Guzmán, con la canción ‘Un día de suerte’ y porque la gente ha sido muy buena conmigo”, dijo.

¿Desea ayudar?

Aylinn recibe ayuda en el marco de la campaña Navidar 2019, de El Heraldo de Chihuahua. Solicita una silla de baño antiderrapante, y como regalo del Niño Dios quiere un horno pequeño para cocinar, ropa talla Mediana y pantalones talla 7. La ayuda se recibe en las instalaciones de El Heraldo de Chihuahua, en avenida Universidad 2507, de la colonia San Felipe, y a los teléfonos 432-3800 y (614) 181-4319, con la reportera Paloma Sánchez.

