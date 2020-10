Niega Federación ventiladores a Chihuahua: Javier Corral

Chihuahua requiere ventiladores y la federación no quiere donarle, informó Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, quien confía en que se concrete la reconversión hospitalaria en el IMSS e Issste, tan sólo el Seguro Social necesita 300 camas.

El mandatario estatal señaló que a pesar de que la empresa Safran, instalada en Chihuahua, ha diseñado y fabricado ventiladores, la federación no ha querido proporcionarlos.

Hay que mencionar que en reiteradas ocasiones se informó que Chihuahua contaba con 600 ventiladores, a la fecha y de acuerdo con el reporte Covid-19, hay 738 personas hospitalizadas y de ellas, 151 conectadas a un ventilador. Desde el inicio de la pandemia se anunció que se preparaban para la peor fase, por lo que ya contaba con 430 equipos y con el apoyo de la iniciativa privada llegarían a 600 ventiladores.

Los archivos periodísticos consignan que el 16 de abril se dio a conocer que en 2016 solamente se contaba con 156 ventiladores en todo el estado, la meta para el Sistema Estatal de Salud era contar con 300 ventiladores y entre todos los sistemas 600 respiradores, ya que sólo contaban con 449. El dato actual es que en los 27 nosocomios que reportan pacientes Covid hay 151 pacientes intubados, y hay quienes fallecen al no contar con un ventilador.

La federación anunció la visita de los titulares de la Secretaría de Salud, por lo que el gobernador solicitará que reembolsen los recursos extraordinarios que se han dedicado a la pandemia a consecuencia del coronavirus, una petición que han venido haciendo a la Secretaría de Hacienda.

“No voy a permitir que la salud se politice o se confronte como ha hecho el gobierno federal con otros temas, sería una tragedia para Chihuahua; vamos a privilegiar lo más importante que es salvar la vida de las personas”, indicó el jefe del Ejecutivo al iniciar labores con semáforo rojo.

Mencionó que además solicitará que primero refuercen al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que se requiere ampliar la capacidad hospitalaria, así como el Issste, ello tras la reunión con el doctor Fiacro Jiménez, que es el director del área de investigación del Issste, con quien trató la pendiente reconversión hospitalaria de 60 camas en este sistema de salud en Delicias.

Dijo que el delegado del IMSS en Chihuahua, Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó en el seno del Consejo Estatal de Salud, la necesidad de incrementar 300 camas más en el Seguro Social, pasar de 400 a 700, lo que se entendió ya como un compromiso.

“Ojalá se pueda concretar porque nosotros en nuestros hospitales atendemos a personas tanto del Issste como del IMSS; debo decir, por ejemplo, que tenemos un convenio con el Issste, ellos nos mandan todos los pacientes al Hospital Central Universitario, Jesús Enrique Grajeda”.

El mandatario señaló que el Sistema Estatal de Salud también requiere ayuda, pues se necesitan entre 50 y 80 ventiladores, que no han querido otorgar a Chihuahua, “no sabemos cuál es el motivo, lo han hecho con otros estados, pero aquí que fue donde se fabricaron y diseñaron por la empresa Safran no nos ha tocado uno solo”.

Informó que el gobierno del estado ha aplicado ya 800 millones de pesos en la atención de la pandemia y no tiene más recursos, incluso se están enfrentando problemas de flujo monetario, por lo que se decretó el semáforo rojo a fin de bajar la carga activa.

Con la entrada del semáforo rojo, los Ayuntamientos serán los encargados de aplicar multas y esos recursos les servirán para atender las situaciones de la pandemia.

“He dicho que nosotros no vamos a permitir que un tema tan sensible como el de salud también se vaya a ver afectado por la política, que tenga el asedio que mantiene el presidente de la República sobre Chihuahua, esta confrontación del gobierno federal con nosotros. No, no debemos permitirlo nunca, así como lo hicieron con la seguridad, sería una tragedia para Chihuahua”, señaló el mandatario estatal.

Por eso, ofreció mantener siempre su colaboración, intercambiar información, equipos, medicamentos, pasarse unos a otros lo que falte. “En eso yo no voy a tener ninguna consideración sobre el tema político, vamos a privilegiar lo que es más importante: salvar las vidas de las personas”.