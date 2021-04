Niegan apoyo a enfermos de Covid

Martín llegó con 36 por ciento de oxigenación al hospital, su situación es crítica. La ambulancia que solicitaron sus familiares nunca llegó al domicilio. Ahora se debate entre la vida y la muerte. Como él varios ciudadanos han recibido una negativa al solicitar traslado a un nosocomio y han perdido la vida.

Este miércoles, Martín empezó a sentirse mal, días antes fue diagnosticado con Covid-19 y fue enviado a su hogar para su aislamiento. Al principio la esperanza de recuperación era muy alta, poco después su oxigenación empezó a bajar y requirió de oxigeno.

La familia se organizó y se movilizó para contratar un tanque de oxigeno y evitar que la condición médica de Martín empeorara.

Este miércoles, su cuerpo no resistió, se sentía muy mal. Decidieron llamar una ambulancia de la Unidad de Rescate Gobierno del Estado, quien les contestó les pedía hablar con el paciente, sin embargo era imposible para Martín articular palabra.

“Necesitamos hablar con él”, insistía el operador. Ne negaron el servicio.

Su familia decidió trasladarlo en un vehículo, en el cual no podían trasladar el tanque de oxigeno. Llegó al Hospital Regional Número 1 del IMSS con 36 por ciento de oxigenación. Su estado es critico.

Una ciudadana más que vivía en la calle Río Soto La Marina, perdió la vida al no recibir atención a tiempo. Su hijo llamó a los números de emergencia, le decía el operador de URGE que necesitaba hablar con el paciente. La adulta mayor se encontraba inconsciente y no podía hablar. La ambulancia no llegó.

Como pudieron la trasladaron al nosocomio y ayer falleció a consecuencia de la Covid-19.

Los familiares de Martín están muy molestos debido a que la autoridad afirma que las personas llegan tarde a recibir atención médica, pero los órganos que dependen de ellos no brindan apoyo a quienes lo necesitan.

