Niños pueden portar virus sin presentar síntomas

Los niños pueden ser portadores del virus SARS-CoV-2, por lo que las autoridades sanitarias exhortan a los padres a enseñarles a no saludar de beso ni abrazar a los abuelos, así como a personas vulnerables.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud, mencionó que la enfermedad Covid-19 no se presenta en niños, pero no quiere decir que no porten el virus.

En las últimas horas se han registrado 126 nuevos casos confirmados de coronavirus y la entidad acumula 10 mil 940 casos y mil 111 defunciones.

“Muchos niños portan el virus, pero su sistema inmunológico es tan fuerte que no manifiestan la enfermedad, pero su saliva igual puede transmitir el virus”.

En el estado, en los niños y adolescentes son casos aislados, sólo una defunción de un menor que contaba con una comorbilidad.

El médico enfatizó que los menores portan el virus y son los que tienen una mayor movilidad y los que menos guardan la sana distancia, por lo que invitó a los padres a ser muy prudentes y cuidadosos

“Enseñémosle a los niños a evitar enfermedades contagiosas, como lavarse las manos, la etiqueta de la tos y el uso de cubreboca en los no tan pequeños”.

El doctor Arturo Valenzuela Zorrilla informó que 5 mil 358 personas se han recuperado, de los cuales 2 mil 782 son de Juárez, es decir, el 52%; en estatus de sospechoso son 2 mil 758 personas.

En la semana 33 se suman 632 casos confirmados, un leve descenso en comparación con la semana anterior donde se contabilizaron 835 casos.

Ante ello hizo un llamado a continuar con las medidas preventivas, sobre todo en Juárez donde se siguen su Ráfagas --La culpa recae en Segob --Yako amarra acuerdo con Espino --Grillan con todo en la región centro-sur mando casos con 5 mil 765, Chihuahua 2 mil 705 y Delicias con 605, así como Cuauhtémoc con 412, Hidalgo del Parral con 303 y Ojinaga con 235.

La incidencia de casos es de 287.78 por cien mil habitantes, siendo los municipios de Ojinaga y Manuel Benavides donde se registra un incremento considerable.

En cuanto a defunciones, la tasa de mortalidad sigue en aumento al posicionarse en 29.27 por cada cien mil habitantes, los primeros sitios los ocupan Juárez y Chihuahua.

Te recomendamos:

Ráfagas --La culpa recae en Segob --Yako amarra acuerdo con Espino --Grillan con todo en la región centro-sur

Local Se dividen campesinos; desconocen acuerdos

Local Productores toman acuerdos con las autoridades