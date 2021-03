Los conservadores ahora se disfrazan de feministas: AMLO

“No queremos eso, amamos la vida, queremos la paz, hay muchas maneras de protestar pacíficamente, incluso de alzar la voz y hasta de insultar, pero no tirar bombas, usar martillos, incendiar, porque eso es lo que quisieran los conservadores”, así justificó el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, la colocación de una valla frente a Palacio Nacional, durante su conferencia matutina de este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Lo anterior, no sin antes reconocer a las mujeres “que lucharon en los últimos tiempos para avanzar por la igualdad de derechos políticos, sobre todo por los derechos sociales”.

Declaró que la más de la mitad de los 24 millones de beneficiarios de los programas de bienestar son mujeres, así como de quienes reciben una pensión de adulto mayor, de las niñas o niños con discapacidad, y de casi 11 millones de becas para estudiantes de familias humildes la mayoría son niñas.

“Es mucho lo que se está haciendo, como nunca, también como nunca en la historia están participando las mujeres en la administración pública y en la política. Nunca una mujer había desempeñado el cargo de secretaria de Gobernación, eran hombres y esa secretaría se caracterizaba durante el periodo neoliberal, desde la época posrevolucionaria, por ser una secretaría encargada de la represión”, indicó.

Igualmente, dijo, por primera vez en la historia una mujer es secretaria de Seguridad Pública y la mitad del gabinete son mujeres.

“Esto nunca había sucedido, no se había visto en México, pero también hay algo importante, nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión, no se va a usar la Policía o el Ejército para reprimir al pueblo”, afirmó.

“Somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia (…) no queremos que se lastime, se dañe, a nadie, no queremos heridos, que nadie se afecte”, dijo.

En ese sentido, subrayó que hay que cuidar a las mujeres, incluso a quienes protestan, aun de manera violenta.

“Antes no había esas protestas, empezaron con nuestro gobierno, porque valiéndose de un movimiento justo, noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno, es que ya rompimos el pacto que había con la oligarquía, que se dedicaban a saquear y robar, eso los trae muy molestos”, señaló.