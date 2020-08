No cumple lo prometido programa "Aprende en Casa"

Hasta ahora, el programa Aprende en Casa no ha cumplido con lo prometido, que era la cobertura universal de las clases y sus materiales en tiempos de pandemia, con los planteles cerrados y las demás restricciones que previenen la infección.

Así lo dio a conocer Crisóforo Aguilar, dirigente estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez”, quien citó información publicada en La Jornada, donde la SEP dio a conocer recientemente, que más del 58% de instituciones de nivel superior (116 instituciones), tanto públicas como privadas, reportaron que tienen carencias de equipos y de internet para la realización de las actividades, y que además, el 55% de alumnos y maestros están faltos de capacitación en el uso y manejo de plataformas tecnológicas. Encima, más del 76% de las familias con ingresos bajos no tienen acceso a internet.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

“El periodo escolar ya terminó, y según estudios recientes, 10 millones de estudiantes se rezagaron con el programa Educación a Distancia, y la problemática no termina con el ciclo escolar, porque millones de estudiantes no aprendieron realmente, puesto que no tienen las condiciones básicas”.

Agregó que el problema se agravó, dado que hasta el 7 de agosto, la SEP había proyectado el programa el Verano Divertido, que simplemente no se cumplió, y que iba a brindar contenidos de esparcimiento para alumnos de educación a través de internet y televisión. “El rezago educativo, entonces, continuará en aquellos sectores marginados que no pueden acceder a las plataformas de internet, porque la desigualdad económica está causando estragos también en el ámbito educativo, y de manera muy notable”, argumentó.

Foto: Cortesía | El Heraldo de Chihuahua

Por último, como Federación nacional, hacemos un llamado al señor Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, para que resuelva el problema, “seguimos solicitando internet gratuito para todos los alumnos, porque en las actuales condiciones, esta herramienta ayudaría considerablemente a combatir el retraso educativo”.

