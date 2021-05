No descarta Coparmex controversias laborales por T-MEC

“Vamos bien, pero no estamos aprovechando las oportunidades que están allá afuera y probablemente ni siquiera es nuestra culpa, es una cuestión de que el país no está generando confianza para invertir en él”, expuso Jorge Cruz Camberos, presidente de Coparmex Chihuahua.





En este sentido, el representante del sector indicó que es un hecho el riesgo de controversias sindicales-laborales en el marco del T-MEC.

“Es importante que recapacitemos, que pensemos bien qué es lo que nos conviene a los chihuahuenses. Lo hemos dicho varias veces: es bien diferente lo que suceda en el Centro del país con un gobierno centralista donde de cierta manera ya estamos viendo la dictadura; entonces es bien importante qué vamos a hacer como chihuahuenses, porque a la hora de la hora... Yo lo que espero es que independientemente del partido que venga, defiendan los intereses de los chihuahuenses, y no los intereses que vengan del Centro”, apuntó.

Cruz Camberos señaló que se pone en gran riesgo qué sucederá con el T-MEC, agregando que en una reunión con el embajador de Alemania, éste decía que si se quiere inversión en nuestro país, se necesitan reglas claras. “Hay que tener esas reglas uniformes y seguridad jurídica de quien va a generar inversión”.

“Hoy por hoy, viendo los números, es preocupante lo que está sucediendo en el país. Si nos vamos a temas de educación, no avanzamos; temas de salud, creo que no se ha manejado bien la pandemia; si nos vamos a temas económicos, aunque en Chihuahua somos privilegiados, y creo es mucho gracias a la labor de sociedad, sector privado y gobierno, nos defendemos. Actualmente, Chihuahua ya recuperó todos los empleos que perdió el año pasado, el estado ahí le lleva, pero el país no está recuperando estos empleos”, explicó.

Lo anterior -dijo- generará más pobreza y a la hora de la hora el trabajo es lo que saca adelante a las familias. “Si queremos sacar a la gente de la pobreza, tenemos que darles buenos trabajos, pero si tenemos este tipo de desconfianza de nuestro gobierno, no se cumplen las reglas del T-MEC, será bien complicado que atraigamos estas empresas que tanto hemos estado cacaraqueando”.

Destacó que en términos generales se va bien, pero que es bien importante darle seguimiento. “Yo cuando escucho a las autoridades que los americanos no están cumpliendo, siempre lo hemos sabido: los americanos van a sacar raja, pero así ha venido funcionando el Tratado de Libre Comercio; yo más bien lo veo como una justificación de querer echar la culpa a los gringos, de la culpa que tenemos de nuestro lado”, añadió.

