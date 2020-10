No descarta Fermín Ordoñez alianzas con otros partidos

Fermín Ordoñez Arana, quien aspira a la Presidencia Municipal de Chihuahua, dio a conocer que ha entablado pláticas con cuatro institutos políticos, con los que no descartaría llegar a una alianza para buscar la candidatura.

En este sentido dijo que ha hablado con gente de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Social y con otros aspirantes independientes, sin embargo explicó que habló con cada uno de manera individual, sin concretar nada, incluso señaló que en algunas ocasiones ellos se acercaron a él y en otra fue él quien buscó el acercamiento.

Asimismo reconoció que el PRI no le ha pedido que regrese, pero dijo que él no tendría objeción en caso de que el Revolucionario Institucional, decidiera reconocer que están perdidos, no proponer a ningún candidato a la Presidencia Municipal y sumarse a su proyecto como independiente.

Es importante señalar que tanto Morena, como Movimiento Ciudadano, han manifestado la búsqueda de perfiles para ocupar las candidaturas, y dentro de las pláticas que Fermín Ordoñez ha tenido de manera independiente con esas instituciones, en su momento podría definir sumarse a algún proyecto y aparecer en las boletas abanderando alguno de esos partidos.

Respecto a las denuncias que Acción Nacional ha puesto en su contra, Ordoñez Arana aseguró que la estructura estatal de ese partido, tiene miedo del repunte que el independiente ha mostrado en las encuestas, por lo que tratan de desacreditarlo para que en las elecciones no vaya a representar un riesgo.





