No directo al rojo, pero si más restricciones: Mesta Soulé

“Si no tomamos una serie de cuidados y ponemos freno vamos a llegar al rojo, se van a tomar medidas”, comentó Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario General de Gobierno.

El alza en los contagios que se vive en el Estado de Chihuahua está vinculado a la relajación en las medidas preventivas, así como el aumento en la movilidad de las y los habitantes de la entidad, dijo.

“No creo que nos vamos a ir al rojo ahorita, no significa que no nos vayamos a ir si esto sigue en aumento”, señaló el funcionario quien adelantó que los parámetros con los que cuenta Chihuahua aun lo mantendrán en color naranja del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es decir, un nivel de riesgo alto.

Luis Fernando Mesta mencionó que el miércoles sesionó el gabinete de Saluda a fin de analizar los datos, y en este momento el Consejo Estatal de Salud se encuentra sesionando y determinando las acciones a seguir. No quiso adelantar algunas de las estrategias que se encuentran en la mira, ya que será hasta que se aprueben cuando se den a conocer.

Reconoció que la tendencia de contagios va a la alza, así como su preocupación porque los indicadores no son alentadores, tampoco el comportamiento de los ciudadanos que han relajado las medidas, al momento los hospitales no se encuentran en una situación critica pero si la tendencia no se revierte se convertirá en una crisis muy severa.

“Ciertamente los incrementos de contagios es entre gente joven, quienes se siguen sintiendo imbatibles e inmunes, se está haciendo lo necesario para reducir los contagios”, mencionó.

Señaló que las defunciones van a la alza, y así sea una se trata de personas que están muriendo a causa de la Covid-19.

