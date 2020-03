No es momento de psicosis, hablamos con la verdad: Corral sobre Coronavirus

“Hasta hoy en Chihuahua no se ha detectado ningún caso de contagio, hasta el momento las autoridades sanitarias han descartado los seis casos sospechosos, esto significa que el estado no se ha presentado ni siquiera el primero de los escenarios que se contemplan el de casos aislados de portación de virus” comentó el Gobernador.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

A través de un mensaje al estado de Chihuahua, Javier Corral explicó que no estamos exentos de que se registren casos y lo más probable es que el virus llegue al estado, por para ello tienen que estar preparados a la eventual presencia del Coronavirus, para evitarlo y en su caso contenerlo, por lo que es posible que las medidas preventivas duren semanas.

“Estoy consciente que entre la población hay inquietud, zozobra, desconfianza, ante ello, quiero asegurar que siempre les vamos a hablar con la verdad, es nuestro compromiso ético como gobierno, nunca vamos a ocultar información, sobre todo cuando en medio esta la salud de nuestras familias” reafirmó.

Hizo un llamado a la solidaridad y responsabilidad personal de todos e insistió a tener calma, sin descuidar la higiene personal, ya que no es momento de psicosis, sino que es momento de prevención, porque “tan malo es el ocultamiento de amenazas o riesgo de enfermedad, como la magnificación o el sobredimensionamiento”.

Javier Corral, reconoció y agradeció el compromiso responsable de la ciudadanía con la salud pública, por seguir las recomendaciones de higiene y hábitos con el propósito de prevenir la posible propagación del Coronavirus, por lo que pidió seguir lavándose las manos de manera adecuada, toser o estornudar en la parte del codo, evitar salud de mano y de beso.

También reconoció la dedicación y empeño del sector salud, que está preparado para atender y apoyará de ser necesario, ya que el sistema de salud está listo y el personal está capacitado para atender cualquier caso que se llegara a presentar.

“Vamos a pasar la contingencia mundial juntos, como hemos superado tantas adversidades en el pasado, nuestra gran prioridad como chihuahuenses debe ser la protección de quien está cerca de nosotros, nuestras familias, compañeros de trabajo, escuela, vecinos, la mejor manera de hacerlo es protegernos nosotros mismos, la mejor y más importante estrategia de prevención, está en la población en general” finalizó.

Reunión con directivos de medios de comunicación









Venessa Rivas Medina | El Heraldo de Chihuahua





Representantes de la Secretaría de Salud y de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, se reunieron con directivos de medios de comunicación de la ciudad de Chihuahua, para informar sobre lo realizado desde que se decretó la emergencia por el coronavirus y para escuchar sus propuestas e inquietudes sobre el tema.

En el encuentro realizado en Palacio de Gobierno se acordó mantener una estrecha relación de las instancias estatales con los medios y sus representantes, para ampliar la difusión de las medidas de prevención del COVID-19 y para conocer las acciones que corresponden a las siguientes etapas, ante la eventual llegada del virus al estado de Chihuahua.

El evento de presentación de información y diálogo, se transmitió en Ciudad Juárez, donde también fueron convocados representantes de empresas periodísticas de la frontera.

Manuel del Castillo Escalante, titular de la Coordinación de Comunicación Social dijo la reunión se convocó para dar a conocer las acciones que realizan en torno al tema del Covid-19 y solicitó la colaboración de los medios de comunicación para compartir con sus lectores, audiencias y públicos específicos la información que periódicamente se está generando.

Los representantes de medios electrónicos, escritos y digitales coincidieron en hacer patente su disposición de contribuir al objetivo de que el impacto de la pandemia tenga la menor intensidad posible en Chihuahua, con base en la concientización de la sociedad de poner en práctica las medidas de prevención del contagio.

En la sesión se contó con la participación de la directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría Estatal de Salud, Mirna Beltrán Arzate, quien precisó que en el corte que diariamente difunde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se tenían 15 casos positivos en el país.

La funcionaria enfatizó que hasta el día de hoy no se registra caso alguno de coronavirus en el territorio estatal.

Expuso que a fin de evitar versiones encontradas, únicamente el sector salud da a conocer la información del tema.

Explicó a los presentes que Chihuahua se encuentra en la fase de medidas preventivas para la población, cuya difusión se intensifica a partir de este día.

Indicó que hasta ahorita no hay cancelación de eventos en Chihuahua e hizo un llamado a difundir entre la comunidad las acciones que se realizan.

La doctora dijo que la preparación para enfrentar la enfermedad consta de tres fases. La fase 1 son los Marcos de Actuación, que contempla lineamientos, manuales, guías, protocolos y planes.

La Fase 2 son los Diagnósticos de los aspectos situacional, de necesidades, de escalamiento, de desarrollo y los marcos de actuación, y en la Fase 3 se ubican los ensayos internos, simulacros, evaluación, recomendaciones y adecuaciones.

No obstante, Chihuahua al no tener casos registrados, ni siquiera se encuentra en la Fase 1, por lo que hizo un llamado a la población en general a no caer en psicosis ni compras de pánico.

En la reunión se informó que a partir de que la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia, se tuvo la primera rueda de prensa con personal de la Secretaría de Salud, el 22 de enero.

A partir de entonces suman 14 las conferencias realizadas en la capital del estado, otras seis en Ciudad Juárez, además de que las ruedas de prensa de la capital se transmiten en forma simultánea en la frontera.

Desde que se inició la estrategia, se han difundido 33 boletines con información exclusiva del COVID-19, aparte de múltiples productos informativos para las redes socio-digitales.

Los medios de comunicación estatales que dan cobertura a las conferencias y reciben los productos informativos generaron desde ese 22 de enero, un total de mil 205 notas informativas, en las que se incluyen las intervenciones del gobernador Javier Corral respecto al tema y en las que se insiste sobre las medidas de prevención a practicar por parte de la ciudadanía.

Toda la información que se genera está a disposición de los medios de comunicación en el portal www.cambio.gob.mx para quien requiera consultar las notas, fotografías, audios y videos.





Te puede interesar:





Local No hay instrucciones de la SEP para suspender clases, Educación

Local Chihuahua ocupa el cuarto lugar entre las mejores ciudades para emprender en México

Noroeste Confundieron a jornaleros con narcomenudistas