"No es posible negociar el agua con pistola en mano"

“Es una bajeza el querer negociar con una pistola en la mano, debe ser con razones, de ninguna manera con amenazas, reprobamos esa actitud y esperamos que el señor (Juan Carlos Loera) recapacite y cambie su forma de tratar a los agricultores que es gente de bien”, comentó el diputado federal Mario Mata, respecto a la reunión que sostuvieron el pasado jueves el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera con productores y agricultores de la región centro-sur de la entidad, por la entrega de agua de La Boquilla.

Lo anterior luego de que se ventilara que en esta reunión el delegado federal había presuntamente amenazado con emitir órdenes de aprehensión a través de la FGR en contra de agricultores y productores que participaron en la confrontación del pasado 25 de marzo en La Boquilla, San Francisco de Conchos.

El diputado del PAN informó que en estos momentos Conagua no abrirá las presas “porque no es el momento político y el gobierno federal no se atreverá y también porque no existe viabilidad ni por fecha, ni por condiciones físicas, para enviar agua de las presas Las Vírgenes y La Boquilla”, sin embargo aseguró que el decreto que declara a Tamaulipas con extrema sequía le permite legalmente al Ejecutivo federal poder disminuir o quitar concesiones parcialmente a los agricultores de la región centro-sur de Chihuahua.

Mata Carrasco, quien es integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, lamentó que la Federación haya declarado sequía en Tamaulipas “cuando está lloviendo mucho, está lloviendo de más” por lo que estarán atentos a las acciones legales que realice Conagua, sobre todo con disminuir parcialmente las concesiones a los usuarios de riego del “estado grande”.

Lamentó la posición que ha adoptado Loera de la Rosa, “el delegado federal ha perdido el rumbo y confunde el servilismo con el Ejecutivo federal, con su compromiso con Chihuahua, con la gente, porque al final de cuentas es diputado federal, con la gente que representa debería pelear por ellos”.

