No es sano que se quieran quedar con todo: Gustavo Madero

El senador Gustavo Madero lamentó que no se haya cumplido el compromiso de inclusión en el proceso interno de Acción Nacional para elegir candidatos, y agregó que no es sano que se privilegien los intereses de grupo y no del partido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En este sentido explicó que el objetivo de esa inclusión era para que un solo equipo no se quedara con todas las posiciones, por lo que dijo que es preocupante que no exista la inclusión y un solo equipo se quede con todo.

Madero Muñoz, comparó la situación que actualmente se vive en el PAN en Chihuahua, con lo que ocurre a nivel nacional, en donde un partido busca ocupar todos los espacios sin dar lugar a la pluralidad, a los contrapesos ni la inclusión.

“La democracia es el reconocimiento de que existimos distintos actores sociales con diferentes visiones y que todos debemos tener una participación y una inclusión en la vida política, económica y social”, mencionó el senador panista.

Aseveró que no es una acción sana que el grupo emanado de la alcaldía, trate de cerrarse y quedarse con todo, es un desequilibrio y un apetito en donde se sigue privilegiando una visión de grupo y no de institución.