No existen acuerdos bajo la mesa: responden panistas a Madero

Pese a los mensajes de unidad entre los precandidatos del PAN a la gubernatura y sus equipos, el senador Gustavo Madero, denunció públicamente que no se había respetado el acuerdo que previo a la elección interna habían firmado, y en el cual se estableció que el equipo no ganador, sería quien propusiera al candidato para la presidencia municipal de Chihuahua capital.

“El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura, propusiera candidato para la capital”, publicó Madero Muñoz en su cuenta de Twitter.

Gustavo Madero hizo énfasis en que la idea de la unidad se basaba en espacios para todos, inclusión con generosidad al grupo que no gano la gubernatura, asimismo destacó que esa idea vino del Comité Ejecutivo Nacional, razón por la cual se optó por elegir primero al candidato a la gubernatura.

Posterior al reclamo, panistas afines al equipo de María Eugenia Campos, publicaron el documento con los acuerdos que fueron firmados por las partes involucradas, documento en el que se incluyen algunos puntos que acordaron respetar, una vez elegido a quien llevará la bandera del PAN por la gubernatura de Chihuahua.

El primer punto refiere a la aceptación de los resultados de la elección interna del domingo 24 de enero; el segundo compromiso es el de levantar la mano del precandidato ganador; en el tercer punto se comprometen a no impugnar la elección; el cuarto compromiso fue el de realizar una agenda de unidad al interior del PAN, mientras que el quinto acuerdo, fue el de hacer valer los acuerdos de representatividad, proporcionalidad, inclusión y participación de los proyectos establecidos en la mesa política.

Sobre estos acuerdos, Mario Vázquez Robles, coordinador de la precampaña de María Eugenia Campos, aseguró que no existe ningún otro tipo de acuerdo diferente al mencionado, añadió que comprende que pueda surgir algunas presiones de distinta índole por parte del equipo no ganador, pero reiteró que respeta al senador Gustavo Madero y su equipo de trabajo.

Recordó que este método de selección fue publicado en la convocatoria que emitió el partido y refiere a una elección interna, en este sentido aseguró que es tiempo de llamar a la unidad y es precisamente lo que la candidata María Eugenia Campos está realizando.

“Debemos llamar a la unidad y la integración de todos los equipos, entendemos que hay procesos democráticos que no se pueden suspender como el de la elección de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en la capital chihuahuense”, dijo Vázquez Robles, precandidato al Distrito 16.

