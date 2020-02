"No ha sido fácil cambiar el chip", Álvarez Monje

Para el coordinador de los diputados locales del PAN, Fernando Álvarez Monje, la labor que ha realizado el gobernador Javier Corral, así como los que integran el gabinete del mandatario ha sido titánica debido a las condiciones en las que recibieron y encontraron a la entidad, luego de una administración de derroche, refirió respecto a los tres años del gobierno de Chihuahua y a días de dar inicio a los informes regionales.

-¿Cómo califica al gobierno de Javier Corral?, se le cuestiona, a lo que el diputado responde, "con la información que tuvimos de primera mano, respecto a las condiciones en las que fue entregado el Gobierno del Estado yo lo calificaría no digo que un 100, pero con una alta calificación, porque cuando no se tiene dinero, se arrastra una serie de vicios, inercias, cambiarle el chip a alguna gente, no ha sido fácil, ha sido titánica la labor del gobernador y su gente; entiendo que a veces se cometen errores, se equivocan en algunas apuestas, eso hace que se balancee la percepción".

El dos veces coordinador parlamentario enfatizó que la época que le tocó al gobernador Javier Corral ha sido muy complicada, "se han hecho muchos esfuerzos en su equipo para sacar el estado adelante, y contra gritos y sombrerazos estamos bien calificados en varias cosas, quisiéramos estar mejor en estos casi cinco años que tendrá esta administración".

Explicó que al actual Gobierno Estatal le corresponde dejar el legado y dejar las bases, "el cimiento en temas como transparencia, austeridad, uso del dinero, eliminar el despilfarro, todo esto lo tenemos que heredar a una nueva administración", por lo que aseguró que el esfuerzo de 2016, cuando inicia la administración de Corral, no puede agotarse en 2021.

Álvarez Monje aseguró que gracias al trabajo del mandatario estatal y por las condiciones propias del partido del que emana, Acción Nacional, existen las condiciones para refrendar la gubernatura en la próxima elección, "todo está en cómo nos presentemos ante la sociedad nuevamente, se debe dejar claro cómo llegamos y cómo dejamos, cómo decírselo a los electores, sin duda se dejará en claro el trabajo que se hizo tanto en el Ejecutivo como en las alcaldías".