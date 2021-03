No habrán Viacrucis Vivientes durante Semana Santa 2021

El vocero de la arquidiócesis de Chihuahua, Pbro. Gustavo Sánchez Prieto, declaró que respecto a la celebración de Viacrucis, y otras expresiones de piedad popular, no se impide la celebración, la oración personal o en grupos pequeños, pero no habrá celebraciones comunitarias, multitudinarias, ni Viacrucis Vivientes.

“Vivimos el misterio de la cruz, más en la realidad de los hechos, que en la oración individual o grupal. Si ahora no se puede participar en el Viacrucis Viviente, hay la posibilidad de rezarlo de manera personal, o con la familia en la casa; hay la oportunidad de hacer una obra de caridad, ayudar a personas necesitadas, honrando así la cruz del Señor, la caridad de Jesús que resplandece”, manifestó.

De esa manera, invitó a vivir intensamente esta celebración de la fe y con una profunda actitud interior, y muy viva para todos, especialmente, para los más necesitados.

Así mismo, mencionó que tanto el señor arzobispo, monseñor Constancio Miranda Weckmann, como la Conferencia Episcopal Mexicana, insisten en conjugar dos elementos, por una parte la celebración de la fe con toda la profundidad que implica para renovar nuestra vida y contemplar a este Jesús crucificado y resucitado para salvación de todos.

Junto con esto, la realidad muy concreta que continúa la pandemia y es tiempo de prevención y medidas sanitarias.

Añadió que cada parroquia verá la forma concreta de tener las celebraciones correspondientes.

“La misma santa sede, la Conferencia Episcopal Mexicana y el señor arzobispo, han dado instrucciones para que con sencillez, pero al mismo tiempo, con una actitud religiosa muy profunda vivamos la celebración de estos misterios. No se trata de “abaratar la mercancía”, si quieren decirlo así, no se trata de banalizar la liturgia. La vamos a vivir y la vamos a vivir intensamente, con una profunda actitud de fe. Es la celebración solemne de nuestra salvación, de la pascua, no podemos ignorar el motivo de nuestra celebración, pero al mismo tiempo, tampoco podemos ignorar la realidad muy concreta de pandemia, y por eso, las indicaciones sanitarias, como la sana distancia, la mascarilla, la sanitización, el gel, el termómetro, entre otras, y ahí según las condiciones de cada capilla, de cada lugar de culto, se verá la forma de tener la celebración de la fe”, dijo.

Par finalizar, aclaró que cuando se trata de capillas más pequeñas, el aforo de fieles estará más limitado, cuando se trate de capillas más grande, la presencia de fieles podrá ser más numerosa.

