No han ganado nada es show mediático, Consejero a abogados de exgobernador

El Consejero Jurídico, Jorge Espinoza Cortés, dio a conocer que los abogados defensores del ex Gobernador César Horacio D.J. no han ganado nada y que sus dichos sólo atienden a un "show mediático", por lo que aseguró que dependerá de las autoridades de Estados Unidos la extradición o no del ex mandatario.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

"Es puro show lo que dice la defensa, con amparos improcedentes, hay que recordar que existe una solicitud de abandono, esta firme, pasaron las propiedades a beneficio del estado, los procesos no hay amparo o recurso por parte de la defensa" comentó tras el anuncio del abogado, quien aseguró que los bienes no pasarían a la extensión de dominio.

Dijo que a un año de la detención del ex gobernador, el proceso sigue igual, que no depende de las autoridades estatales y federales, la extradición, que sólo se mantiene la decisión por parte de las autoridades norteamericanas.

Jorge Espinoza declaró que al momento le han ganado más de 80 amparos que ha tramitado el ex gobernador, así como 21 amparos contra órdenes de aprehensión, lo que aseguró habla de la mala planeación que han tenido los distintos abogados defensores.