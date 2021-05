No hay declinación de Ortiz, candidatos del PRI se niegan a alianza

Alejandro Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que los candidatos no estuvieron de acuerdo con formar un frente común con Acción Nacional, situación que fue planteada desde el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que no habrá una declinación por parte de Graciela Ortiz quien seguirá en la carrera por la gubernatura de la entidad con el partido tricolor.

"El planteamiento que hizo la candidata a los candidatos fue el de no declinar, no renunciar pero ir construyendo un frente en contra de Morena sin declinar, sin renunciar. La respuesta de la gran mayoría de los candidatos fue que no están de acuerdo en ese planteamiento. Nosotros seguiremos pidiendo el voto en todo el estado, a favor de los candidatos del PRI", dijo Domínguez.

Agregó que los aspirantes del PRI están haciendo un gran esfuerzo en cada una de las secciones y el partido, por una obligación política y moral, debe ser solidario con todos y cada uno de los candidatos y las candidatas que están poniendo en juego su patrimonio, su capital económico, moral y político.

Agregó que fue la dirigencia nacional del PAN quien planteo formar el frente entre Ortiz y Maru Campos, candidata a la gubernatura, sl CEN del PRI, por lo que Graciela Ortiz consultó el tema con los demás aspirantes a puestos de elección popular locales.

"Lo que hay que construir son acuerdos importantes que nos permitan salir adelante en los municipios. Seguirá siendo la candidata a la gubernatura, aparecerá en la boleta electoral, no renunciará, nl declinara. Estará en diálogo por conducto del Comité Ejecutivo Nacional, quien plantea el tema a la candidata. Los candidatos no están de acuerdo y el Partido tiene que estar con ellos", finalizó Domínguez.