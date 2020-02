"No hay manipulación de resultados": Magistrados

Luego de que el Consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, denunciará que el Poder Judicial ya tenía conocimiento de la elección de jueces dos meses antes del proceso, los Magistrados José Humberto Rodelo y Leo Alvarado Roldan, negaron que existiera tal irregularidad y explicaron que las pruebas presentadas son errores de una revista de la Ciudad de México.

Sin pruebas, oficios o algún medio para justificar su posición, los magistrados comentaron que se trata solo de una campaña que está manchando la imagen del Poder Judicial del Estado, "no hay manipulación de resultados".

"No se vale que a través de estas mentiras, que evidencian maldad, esto no es prueba que es manipulación, no hay manipulacion y no hay elementos en la publicación que pudiera llegar a firmar que es cierto que exista una manipulacion" comento el Magistrado José Humberto.

Reiteraron que la revista tuvo una serie de errores de edición, y que toda la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico por parte de la ex titular Dora Villalobos, por lo cual no pueden comprobar la fecha de entrega del artículo y solo les ofrecieron una fe de erratas para dar a conocer el error.





