"No hay obra de Corral, ni gestión o grandes proyectos"

El senador de Morena por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, definió los tres años del Gobierno Estatal “con mucho ruido y pocas nueces, muchos anuncios, a cada rato, pero no hay obra, no hay gestión, no hay proyectos de gran calado que puedan transformar la realidad del estado en próximos años”, esto a propósito del tercer informe del gobernador Javier Corral el próximo 2 de marzo en la ciudad de Chihuahua.

Para el morenista han sido tres años perdidos para Chihuahua, por lo que dijo que el mejor resumen del Gobierno Estatal, encabezado por Corral, es de mucho ruido y pocos resultados, de bastantes anuncios pero nada que entregar a la ciudadanía.

Al cuestionarle si existen aciertos de la administración estatal emanada del PAN, el congresista lamentó no encontrar grandes aciertos y que lo único que queda es “que cumplan con las obras que han anunciado, no hemos visto prácticamente ninguna, que se cierre con esas obras, que no se endeude más al estado, no pueden promover proyectos de gran calado, por lo menos que hagan las obras que ya anunciaron”.

Pérez Cuéllar, aspirante a la gubernatura, también criticó al actual gobierno en no poder siquiera mejorar en el tema de la deuda pública, al enfatizar que se continúa adeudando a la entidad, “han sido años perdidos para Chihuahua, realmente no encuentro grandes aciertos de este gobierno”.