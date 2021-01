No hay pacto con Bonilla pero aceptaré el resultado: Roberto Lara

El precandidato del PAN por la presidencia municipal, Roberto Lara, dio a conocer que la división que prevalece en Acción Nacional es muy lamentable, sin embargo dijo que espera que la jornada electoral interna los panistas voten en libertad, respetando su voto y su secrecía.

“Queremos que salga un proceso unido y un partido listo para que prive la unidad, la inclusión y un Acción Nacional que sume a toda la gente”, dijo Lara Rocha.

El precandidato hizo un llamado a los militantes panistas a acudir en libertad para emitir su voto, esto gracias a que por la mañana hubo un intento de boicot de la jornada electoral a través de llamadas de diferentes números telefónicos con lada de CDMX y Monterrey y se ha visto afectada la afluencia de los militantes.

Roberto Lara se dice orgulloso del proceso electoral en la ciudad de Chihuahua ya que fue el único que permitió a los miembros del partido tener el privilegio y el honor de elegir a su candidato.

Agregó que no hay ningún acuerdo ni pacto con Marco Bonilla, pero destacó que cuando se es demócrata de cepa, no se necesitan pactos. “He estado en muchísimas campañas internas y externas y siempre he aceptado los resultados y siempre me he sumado al ganador” manifestó Lara Rocha.