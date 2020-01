“No me han notificado de manera formal”: Ramírez Alvídrez

“No recuerdo haber señalado precisamente que hubiera una venganza política en mi contra, lo que sí puedo asegurar es que ha habido acciones consistentes por parte de este gobierno desde 2017” señaló el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, con base en la solicitud de su desafuero.

A través de una declaración realizada para el Heraldo de Chihuahua, el funcionario ha señalado que no se puede adelantar a los hechos, hasta no conocer de qué se le acusa, pues no ha sido notificado de manera formal.

De igual manera explica que lo que él sabe es lo que ha salido en los medios de comunicación, y que por ahí es por donde se enteró.

