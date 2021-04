No me temblará la mano al defender La Boquilla: Maru Campos

La candidata del PAN y PRD por la gubernatura, María Eugenia Campos, visitó la región centro sur del estado, en donde sostuvo reuniones con líderes priistas de la zona, quienes le mostraron su apoyo en el proyecto electoral que encabeza, por su parte la candidata se comprometió a defender el agua de los chihuahuenses y a los productores agrícolas.

Campos Galván, abanderara por la coalición Nos Une Chihuahua, agradeció el apoyo que expresaron algunos militantes priistas de Saucillo y Parral, así como a los empresarios, agricultores, comerciantes e integrantes de la sociedad civil organizada, quienes ven a la panista como la mejor opción rumbo a la elección del próximo 6 de junio.

Durante su intervención en Saucillo, Campos Galván reconoció el valor y trabajo de los locales, quienes al igual que el resto de los municipios aledaños con que encabezaron la lucha por la defensa del agua, pusieron en alto el carácter y dignidad de la gente de esta importante zona del estado.

“Soy una mujer fuerte que puede superar los obstáculos y que no me va a tentar la mano ni la voz ni el cuerpo para defender a Chihuahua y para defender a la Boquilla, cosa que otros no han hecho, yo si lo voy a hacer” reiteró la panista.

Asimismo los priistas celebraron la candidatura de María Eugenia Campos, en quien ven el perfil idóneo para salvar a la entidad del autoritarismo y populismo provenientes desde el centro del país, destacando su capacidad para gobernar, experiencia y resultados, los cuales dijeron están a la vista de todos y generan esperanza para poder verlos en los demás municipios.

“Contigo tenemos la certeza porque eres carta probada, ya estuviste, ya demostraste y ya se supo que tú puedes; Maru te reconocemos y te recalcamos nuevamente el trabajo que has realizado, como persona y en todos los ámbitos y sabes que en esta ocasión me la juego con Maru Campos porque vas a ser gobernadora, estamos para apoyarte y te vamos a sacar adelante”, refrendó la ciudadana Yolanda Baeza.

Posteriormente la candidata intercambió palabras con las personas que siguieron el encuentro vía Zoom, quienes expresaron su apoyo y admiración a Campos Galván.

Por su parte en la capital el estado, se llevó a cabo un encuentro de mujeres empresarias, políticas y lideresas de Acción Nacional quienes externaron su respaldo a la candidata por la coalición Nos une Chihuahua, María Eugenia Campos, pues señalaron que el proyecto que encabeza va más allá de la visión de grupos internos, porque muestra su interés sobre Chihuahua y su gente.

En su intervención, la dirigente estatal de Acción Nacional, Rocío Reza Gallegos, resaltó que el PAN es pionero en buscar los derechos de igualdad hacia la mujer, por lo que se continuará trabajando de la mano con sus candidatas, en desarrollar políticas públicas enfocadas en la equidad de género, la visión de la mujer y familia en cada acción de gobierno y legislativa.

Asimismo la secretaria general del Comité Directivo Municipal del PAN, Neyra Regalado, señaló que actualmente Chihuahua se encuentra en un momento crucial, en el que, a través del reconocimiento de la historia y los desafíos presentes, se debe reflexionar como mujeres sobre las medidas que deben adoptarse para fortalecer la protección de los derechos de los habitantes en la entidad, ante un gobierno federal arbitrario e injusto.

