"No queremos declarar solo queremos agradecer", familia de ex Alcalde secuestrado



Los distintos familiares de José Alfredo Vázquez Fernández, quien se encontraba privado de la libertad en el Municipio de Madera, dijeron que mantendrán una reserva de lo que sucedió con su padre hace casi un año.

Lo anterior luego de que ayer fuera liberado por la noche el ex Alcalde de Madera, quien fue liberado en buen estado de salud y recibido por sus hijos quienes ya lo esperaban en su domicilio, pero no ha querido emitir una entrevista a los agentes de seguridad para conocer que fue lo que sucedió.



Por parte del Fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco, aseguró que se encontraba privado de la libertad cerca de su domicilio, pero que no han podido tener comunicación con la familia ni con el afectado, para saber que sucedió al momento de la privación de la libertad.



Aseguró que no hubo algún intercambio de dinero o algún acuerdo, solo que lo liberaron en su domicilio y que se encuentran bien de salud.

