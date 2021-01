No sé si se me ha notificado, si hay audiencia ahí estaré: Campos

La candidata del Partido Acción Nacional, María Eugenia Campos declaró el día de ayer que no ha tenido conocimiento acerca de la notificación para asistir éste martes a la audiencia del proceso que enfrenta en su contra.

“No sé si se me ha notificado, no tienen que hacerlo en persona, tal vez llego a la oficina o tal vez llego a mi casa ahorita yo he estado trabajando con los panistas, el tema jurídico y el tema judicial lo están viendo los abogados”.

Agregó que está más que lista para presentarse a la audiencia, pues después de tres años de estarse presentando ante la fiscalía General del estado para ver el delito por el cual se le está imputando, aún no se le ha dado acceso a las carpetas de investigación.

“¡Claro! De eso pido mi limosna si hay audiencia ahí estaré, tengo tres años presentándome con mis abogados ante la Fiscalía General del Estado tengo tres años pidiendo que me digan de que se me acusa no me han dejado entrar a las carpetas de investigación”.

Señaló que en las presentaciones que ha realizado ante la FGE le han comentado que no es imputada ni indiciada, por lo que fue a través de medios de comunicación que se enteró por parte de un personaje al que califico como “beligerante” sobre supuestas acusaciones.

