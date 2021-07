No se sometan a un gobernador: Maru Campos a diputados electos

La gobernadora electa María Eugenia Campos, expresó que durante el proceso electoral se vivieron tiempos muy difíciles, en donde se vivieron ataques, persecuciones, un entorno de campaña de mucho dinero que se vio correr, se vieron simulaciones, mentiras y hasta amenazas.

Así lo dijo durante su participación en la Reunión Plenaria y Capacitación de Diputados Electos del PAN, la cual se desarrolló en la Ciudad de México, y en donde Campos Galván, felicitó a los próximos legisladores haber resistido y salido triunfantes en las urnas, pues aseguró que muchos de a los ahí presentes, pasaron tiempos verdaderamente difíciles y complicados.

“Yo traía un discurso que hablaba sobre la mística de los diputados locales; creo que es muy distinto lo que se vive desde el Ejecutivo, desde una presidencia municipal y lo que se vive en el Legislativo, pero creo todo es un mensaje de lucha, de esfuerzo, de resiliencia, y dicen que cuando uno tiene una causa muy fuerte, la resiliencia termina por aparecer en la persona y eso es lo que nos hace mantenernos en el camino del sueño por el cual se lucha”, explicó la panista.

Recordó que en 2016 logró ser la presidente municipal de Chihuahua, reeligiéndose en el 2018 con una votación de 2 a 1 sobre Morena, y en este 2021 obtuvo la candidatura a la gubernatura en un proceso interno en donde venció al senador Gustavo Madero; esto lo mencionó con el fin de dejar claro que los logros vienen acompañados de mucha lucha.

“Una servidora no conoció la misoginia hasta que tenía 45 años, es decir, en tiempos recientes; la misoginia que sufres de un gobernador que siendo del mismo partido, te humilla, te ofende, te grita, te tira los papeles, no ayuda al municipio de Chihuahua, y sin embargo no pierdes la calma, no pierdes esa colaboración y esa coadyuvancia con Gobierno del Estado, porque es el gobernador y la causa mayor estaba hacia afuera; si me preguntaran que hubiera hecho distinto, hubiera evitado someterme a ese Ejecutivo del estado”, lamentó María Eugenia Campos.

Pidió a los diputados electos de Acción Nacional que tomen esa vivencia como ejemplo, y no se sometan a un gobernador, pues el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone; les comentó también que deberán tener claras sus funciones como contrapeso, pues en el caso de Chihuahua con el tiempo se dieron cuenta que no había nadie que pusiera un alto al gobernador y fueron momentos muy difíciles.

La hoy gobernadora electa reveló que en diciembre el gobernador Javier Corral, le advirtió al delegado del CEN del PAN, Luis Serrato, que María Eugenia Campos sería vinculada a proceso, y detalló que el mandatario expresó los siguiente: “Nombre delegado, si Josefina Vázquez Mota, en su elección para el estado de México, con tanta mugre que le tiraron mira nada más el daño que le hicieron, qué no le van a hacer a Maru Campos cuando la vinculemos a proceso”.

Campos Galván, se calificó como una candidata que tuvo que resistir las descalificaciones de Morena, de Movimiento Ciudadano, pero también de un Gobierno del Estado que apoyó a esos dos partidos políticos.