No soy ninguna improvisada: Brenda Ríos 

Brenda Ríos, candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se define como una mujer de convicciones y con la fuerza necesaria para atender con mano firme los principales problemas de Chihuahua, como la inseguridad y el descuido del medio ambiente.

¿Quién es Brenda Ríos?

Mujer de 38 años, madre y esposa. Originaria de la Sierra Tarahumara. Me apasiona el medio ambiente; le he dedicado toda mi vida al medio ambiente.

Fui diputada local y presidí la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y trabajé en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), donde conocí los municipios del estado.

¿Por qué la candidatura a la gubernatura?

No soy ninguna improvisada y creo que ese es el perfil que necesita Chihuahua. Soy una mujer de convicciones, no estoy en esto por el dinero, sino porque me apasiona el tema del medio ambiente y el poder ayudar a mejorar la vida de los demás. Me he preparado toda mi vida para este momento, conozco el estado y lo amo profundamente.

¿Qué necesita el estado?

Necesitamos una gobernadora que no le tiemble la mano para poner el dedo en los temas importantes. Debemos tener una gobernadora que le entre verdaderamente a los temas de interés.

Necesitamos un perfil que se ponga en los zapatos de los ciudadanos, porque nada más llegan al poder y se les olvida quién los puso ahí. En estos cinco años parece que no hubo gobierno en Chihuahua, no hubo autoridad en la entidad. Ha crecido la deuda como nunca antes y se han disparado los eventos delictivos.

¿Qué se debe trabajar en Chihuahua?

Como madre de un niño de seis años y una niña de dos, como esposa, como hermana y como ciudadana, creo que lo primero que debe garantizar un gobierno es la seguridad, así como rescatar la Sierra Tarahumara, la gente que vive de ella padece ante la falta de acciones en contra de quienes acaban ilegalmente con los bosques.

El tema de las mujeres es algo que debemos seguir impulsando. Hay muchas leyes, pero hay muy poca aplicación y si algo me caracteriza es la empatía y la alegría por verlas empoderadas.

¿Has vivido de primera mano la inseguridad?

Dos hombres con armas de fuego y machetes entraron a mi casa mientras estaba sola con mi bebé de entonces dos meses. Los vi por las cámaras de seguridad y corrí hacia la escalera de incendios. Me refugié en el techo con mi niña en brazos. Me comuniqué con la Policía, con mi madre y después con mi hermano, quien llegó impactando su camioneta en la cochera, lo que causó que los intrusos huyeran. La Policía llegó media hora después.

También, hace poco más de un año, calcinaron a mis primas y sobrinas. Sus cuerpos permanecieron a la intemperie doce horas. ¿De las personas responsables? Uno quiere escribir sus memorias y el otro se está candidateando para gobernador de Sonora.

¿Qué problemáticas ambientales tiene Chihuahua?

Creo que el tema ambiental en Chihuahua se ha olvidado, están acabando nuestros bosques, se llevan el agua de los chihuahuenses y nadie hace absolutamente nada.

Los agricultores del centro-sur del estado están temerosos ante las acciones del gobierno federal, parece que se fueron en contra de ellos cuando la Guardia Nacional debe ser para protegerlos. Lejos de sentirse resguardados y apoyados, se sienten asustados y deben protegerse del propio gobierno.

¿Qué consideras de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica?

Cuando estuve en la Semarnat me tocó ver muchos proyectos de parques fotovoltaicos para el estado, inversiones de miles de millones de dólares, empresas que ya se están amparadas ante las nuevas reformas porque se quedaron con nulas oportunidades.

Al final de cuentas, el tema del medio ambiente se está dejando de lado, una vez más. Las energías limpias no les interesan, ni siquiera están dando la oportunidad de prosperar como los países desarrollados.

¿Cómo percibes la política chihuahuense?

La política es pésima, han hecho una burla de ella y se han dedicado sólo a venganzas, peleando con todo mundo y afectando el recurso para nuestro estado.

Quien ha llegado al poder no lo ha sabido usar, porque son pura gente improvisada que no conoce los temas, no tienen la sensibilidad y no tienen las ganas ni la voluntad de hacer algo y las personas quieren gritarles: ¡pónganse a trabajar, no nos importan sus pleitos!

Gobierno tras gobierno se tiene más deuda, más feminicidios, más devastados los bosques, menos agua para Chihuahua. Parece que estamos al revés, en lugar de que entre gente con convicción de arreglar las cosas, entran con la convicción de desmadrar.

La política es para servir a la gente, los políticos lo dicen y los ciudadanos lo exigimos, pero nunca lo hemos integrado, pues siempre han creído que la política es para hacerse ricos.

¿Cómo observas el proceso electoral en curso?

Los candidatos vamos a tener que andar con cuidado ante la inseguridad, porque las cosas están fuera de control.

Todas las mujeres y hombres que estamos en esta contienda tenemos la misma oportunidad. No creo en las encuestas porque siempre son pagadas por alguien y quien las paga son los que van arriba.

¿Qué papel jugará el Partido Verde Ecologista en estas elecciones?

Nosotros vamos en un proyecto que va creciendo cada día más y estoy muy segura que vamos a dar la sorpresa con nuestra propuesta, porque van a saber que somos un equipo de personas que queremos hacer política diferente.

Toda mi vida me he dedicado a recorrer la entidad. Conozco las necesidades de cada una de las personas y estoy en el equipo correcto para entrarle al gobierno de Chihuahua y hacer un cambio porque existe mucho interés de representar al partido en diversos municipios, gente que realmente cree en este proyecto.

Vamos a tener un resultado como no lo hemos tenido en muchos años porque el ánimo es muy grande y tenemos toda la carne puesta en el asador para este proyecto. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para sacar los mejores resultados.

