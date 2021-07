“No tenemos nada que ocultar": Responde Corral a Maru Campos

El gobernador Javier Corral Jurado negó que hay mala disposición de él o su gabinete, para participar en el proceso de entrega recepción de su administración, como lo indicó la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que en las declaraciones de la ganadora de la pasada elección, no solamente hay mala fe, sino también ignorancia.

“El proceso incluso yo fui el que lo impulsé, lo detoné, al día siguiente de la elección, inmediatamente dijimos que podríamos llevar un proceso incluso informal antes de que se iniciaran los plazos legales”, expresó.

Además, destacó que tanto él personalmente, como su administración siempre han tenido “la mejor disposición, estamos cumpliendo con la ley, y es muy importante decirles que ya ha habido incluso cuatro reuniones con los equipos de grupo de transición de la gobernadora electa”.

El mandatario estatal dio a conocer que incluso el pasado 29 de junio, Maru Campos participó en una de estas reuniones en la Secretaría de la Función Pública (SFP) chihuahuense.

Subrayó que “nosotros no tenemos nada que ocultar, nada de qué avergonzarnos, todo lo podemos hacer transparente, insisto: he pedido que se graben todas las reuniones en video y en audio, porque como estamos viendo con estas declaraciones, pues ya hay una intención anticipada de descalificar un proceso que legalmente aún no inicia”.

“Esta es la respuesta que nosotros damos a esa declaración, que por un lado confirma que no todavía no están muy duchos en el tema, hay un gran desconocimiento en esas declaraciones, y bueno, nosotros independientemente de esa mala voluntad, nosotros reiteramos nuestra voluntad de colaborar y de entregar toda la información”, expresó.