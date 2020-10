No vamos a tener ninguna consideración en operativos: Gallegos

“No vamos a tener ninguna consideración con establecimientos donde se ingieran, expendan y distribuyan bebidas alcohólicas”, sentenció Joel Gallegos Legarreta, director general de Gobierno, al anunciar los operativos de vigilancia que se implementan con el retroceso al color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La aplicación de las nuevas reglas es sin excepciones y a quienes incumplan con los lineamientos se les revocará la licencia.

Joel Gallegos informó que se sostuvo una reunión con las autoridades municipales de Chihuahua y Juárez, donde incluso se definió cuántos elementos participarán en los operativos, pues se vigilará que no haya sitios clandestinos de venta e ingesta de alcohol, sobre todo porque las fiestas han sido un detonante para el incremento de casos de Covid-19 y dispersión del virus SARS- CoV-2.

Joel Gallegos Legarreta señaló que como parte de la estrategia, se busca detectar e inhibir la venta clandestina de bebidas alcohólicas, a fin de que se respete el horario que se estableció para la venta, que es de lunes a miércoles hasta las 6 de la tarde. En este sentido, reiteró que no se tendrá consideración alguna, independientemente de quién sea la o el propietario del establecimiento sujeto a la sanción y clausura, e incluso la cancelación del permiso para operar.

Destacó que pondrán énfasis en la vigilancia de reuniones y fiestas, en bares y cantinas. Se va a clausurar e incluso hay sanciones de carácter penal para quien viole los lineamientos de la pandemia.

Indicó que elementos de seguridad serán los encargados de identificar los puntos rojos, para proceder a asegurar la mercancía y emitir las sanciones a quienes incumplan. En ese aspecto, dijo, la participación de la Fiscalía General del Estado consiste en iniciar las carpetas de investigación de cada caso.

Así mismo emprenderán operativos de vigilancia en el transporte público colectivo urbano y colectivo de servicio a empresas debido a que la concentración de personas es un factor de riesgo para la dispersión del virus.

En caso de no acatar las disposiciones, los vehículos serán asegurados por las autoridades y se impondrá una multa a los concesionarios; mientras que a las personas que no utilicen el cubrebocas se les solicitará que desciendan de la unidad, e incluso se pueden hacer acreedoras a una sanción administrativa.

Joel Gallegos Legarreta recordó que todas las acciones de vigilancia en cumplimiento a las indicaciones por el semáforo rojo tienen un fin completamente preventivo, más no recaudatorio o punitivo.

“Hemos demostrado que el gobierno se encuentra unido, esta célula es la muestra de que el gobierno se encuentra unido para hacerle frente a la pandemia, pero requerimos de una unidad más, la sinergia con la sociedad. Deben estar unidos sociedad y gobierno, porque así nos lo exige este momento histórico que nos ha tocado vivir”, puntualizó.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que se conviertan en vigilantes y coadyuven a que el estado vuelva a avanzar.

Unidades de transporte

Aforo 50%

Indispensable uso de cubrebocas por parte del operador

Incumplimiento= multa al concesionario y remisión de la unidad.

Usuario

Indispensable uso de cubrebocas

Incumplimiento= sanción administrativa.

Bebidas embriagantes

Lugares clandestinos, bares y cantinas

Mercancía asegurada y emitir las sanciones a quienes incumplan.

Iniciar carpeta de investigación de cada caso.