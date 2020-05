Nombra la FIFA al "Caramelo" Chávez como el mejor afionado del mundo

Héctor Chávez, mejor conocido como “Caramelo”, ha sido nombrado por la FIFA como el mejor aficionado del mundo, luego que desde 1986 no se ha perdido un solo partido de la Selección Nacional Mexicana, en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y otros importantes torneos de futbol internacional.

Con su tradicional sombrero charro y una bandera de México, Caramelo Chávez presume de haber asistido a las últimas nueve copas Mundiales acompañando al equipo de todos, con asistencias también a un número global cercano a los 300 partidos internacionales por casi 40 países, entre Copas América (8), Copas Oro (7), Copas Confederaciones (4), Mundiales Sub-17 (1), Juegos Olímpicos (3) y un gran número de duelos amistosos.

UN MUNDO CAMBIANTE

“Caramelo” analiza lo que está pasando en el mundo y cree que todo esto ya está transformando la vida de las personas. “Ya está pasando, todos estamos modificando nuestro estilo de vida, ahora no queremos salir de casa y todo lo queremos a domicilio. Es probable que cuando la cuarentena llegue a su fin y este mal haya sido mitigado, mucho de lo que hoy tuvo que cambiar siga vigente”.

En reciente entrevista hecha por el Heraldo de Chihuahua, Héctor Chávez dijo no seguir la e-Liga MX. “La verdad, no me clavo en lo virtual. Mi chavo sí, él está muy metido en la Liga Mx. Yo aprovecho para hacer otras cosas”, dice.













