4 mil 600 se vacunan en etapa para sector educativo, en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Con ánimo, bien organizados, solidarios unos con otros para que la fila avanzara rápido, desde este martes han estado acudiendo un total de 4 mil 600 personas que laboran en el sector educativo tanto en este municipio como en otros aledaños, a recibir su vacuna en las instalaciones del Tec de Cuauhtémoc.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La vacuna de una sola dosis de Cansino fue recibida con miedo y nervios, pero con alegría porque es la señal de que pronto regresarán a las instituciones educativas a laborar normalmente, y en el caso de los docentes a reencontrarse con sus estudiantes.

Armando Serrano Salomón, director del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, facilitó las instalaciones del plantel, particularmente el gimnasio y el Edificio W, para desarrollar la logística de la inoculación.

Personas de todas las edades, jóvenes y adultos, comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana, sumándose más personas cada hora, de acuerdo a lo que les indicaron las autoridades educativas. Sin alguien que le había tocado a las 8 llegó a las 9, con amabilidad lo dejaban pasar a que se vacunara primero.

Aunque hubo quienes tardaron hasta hora y media en registrarse y acreditarse como trabajador del sector educativo, la fila avanzaba rápido.

En sus testimonios muchos maestros de todos los niveles expresaban sus ganas de volver a las aulas, así como preocupación por sus estudiantes, a los que se han conformado con ver por una pantalla, y quienes también les manifiestan ansiedad por volver a la escuela.

El Director del Tecnológico recordó que con las aplicaciones de 50 y más, y 60 y más, la institución también abrió sus puertas, como un servicio a la comunidad.

Expresó en esta ocasión intentaron que no hubiera fila afuera, pues el gimnasio es muy grande, sin embargo la cuestión del registro no lo permitió, no obstante se puso a disposición personal para asistirlos e incluso imprimirles documentos necesarios.

Comentó que solo Puebla y Chihuahua faltaban de vacunación a maestros en el país. Dijo que estuvo investigando y la vacuna Cansino no ha provocado efectos graves en otras entidades, por lo que animó a los docentes a acudir a aplicársela.

“Los maestros necesitan regresar a sus oficinas, a sus aulas, todos sabemos que el trabajo se les ha duplicado y triplicado en la casa”, concluyó.

Te puede interesar:

Noroeste Llegan a Cuauhtémoc boletas para Diputado y Síndico

Noroeste Asesinan a menor de 17 años, en Cuauhtémoc

Noroeste Se compromete Loera a construir la paz desde el Largo Maderal