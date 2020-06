A un año de creación del IMM, Colectiva Feminista emite pliego petitorio

Cuauhtémoc, Chih.- A 12 meses de haberse constituido, el Instituto Municipal de la Mujer ha sido un gran avance en la lucha por la equidad de género, sin embargo, aún hay muchos pendientes que deben atenderse de manera puntual, como la creación de un albergue para las victimas de violencia, ya que esta ciudad sigue manteniendo altos índices de agresiones, explicó Delma Cecilia Martínez, activista de la Colectiva Mayé, que la fecha envió un escrito en el que detallan los temas que urge sea vistos por el IMM.

De inicio, el instituto fue encabezado por la propia Delma Cecilia, no contaba con presupuesto y había un compromiso para sacar adelante el trabajo de manera voluntaria, hasta en tanto, se pudiera contar con recursos dentro de la Ley de Egresos de Cuauhtémoc.

A los meses, se dieron los cambios y la activista optó por seguir su labor de conciencia a la sociedad, a través de la organización que ha formado con más mujeres, que constantemente trabajan que la comunidad visibilice la violencia de género, pero, además, para buscar la formación de nuevas generaciones en el entorno del respeto e igualdad de condiciones entre ambos géneros.

A un año de creación del IMM, se emitió la siguiente carta:

PUNTUALIZACIONES A OBSERVAR EN MATERIA DE POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

A continuación, nos permitimos contextualizar a usted algunas cuestiones que consideramos pertinentes sean de su conocimiento para entablar un diálogo desde la empatía y sobre todo desde la construcción de propuestas enfocadas en el interés de consolidar un Municipio más igualitario.

El pasado 05 de abril del 2019 fue entregado por nuestra Colectiva al Cabildo del H. Ayuntamiento la petición para crear el Instituto de las Mujeres de Cuauhtémoc, el cual fue turnado a las regidoras y regidor C. Cecilia González, C. Saúl Palma, C. Gabriela Cabrera, quienes en múltiples ocasiones manifestaron su negativa para dicha creación, argumentando la falta de presupuesto a pesar de que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se establece un eje transversal llamado “Equidad de género y respeto a los derechos humanos”, en el cual el municipio se compromete a adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Consideramos importante mencionar que en el documento entregado para la solicitud de creación antes mencionado se encuentran anexos algunos documentos tales como sugerencias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos enviados a administraciones anteriores y a la actual haciendo énfasis en la urgente necesidad de crear un Instituto, así mismo se encontró la aprobación de Cabildo con fecha 8 de agosto del 2018 de la anterior administración donde fue aceptada la creación del Instituto de las Mujeres, situación a la cual por razones que desconocemos no se brindó seguimiento.

Nuestra vocera la Dra. Delma Cecilia Martínez Muñoz, ofreció trabajar de manera voluntaria y gratuita, proponiéndose como titular del instituto, aceptando la propuesta el Presidente Municipal en turno Carlos Tena Nevárez, lo anterior con el compromiso de que el Cabildo y el H. Ayuntamiento dieran seguimiento a la consolidación y creación tanto de forma jurídica como presupuestal del Instituto Municipal de las Mujeres (situación que aún está pendiente).

El Instituto arrancó labores sin presupuesto y en coordinación con el director de Desarrollo Social el C. Jorge Morales, desde su nombramiento el 24 de mayo del 2019, situación que se puede corroborar en el Primer Informe de Gobierno y en los Informes de Trabajo y Planeaciones entregadas por su titular y hasta la fecha de su renuncia el 17 de octubre del mismo año, la cual se generó debido a la incompatibilidad y la imposibilidad de trabajar sin presupuesto y sin voluntad política del anterior Presidente.

Debido a lo anterior y a que actualmente el Instituto de las Mujeres no logra su consolidación jurídica ni presupuestal, nos permitimos solicitar a usted algunas acciones que a la fecha debieran estar resueltas en materia de políticas públicas con perspectiva de género, conforme al marco legal que regula al municipio y con la única preocupación de dar seguimiento al estado actual que guarda la administración pública municipal, en materia de transversalización de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de la violencia de género y Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, todas estas solicitudes con la intención de coadyuvar en la evolución del municipio a un lugar más igualitario y más seguro para todas y todos: Noroeste En operativo de búsqueda de ex presidente de Madera, atacan a agentes estatales

1. Consolidar el Instituto Municipal de las Mujeres con figura jurídica y presupuesto independiente, con personal capacitado en género y en protección y defensa de los Derechos de las Mujeres.

Para dar cumplimiento al Artículo 28, fracción XLI, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el cual establece:

“Impulsar la creación de instancias municipales que sean las encargadas de instrumentar y dar seguimiento a las políticas, acciones, planes y programas que incorporen la transversalidad de la perspectiva de género, conforme a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua y demás leyes nacionales e internacionales en esta materia”.

2. Que el IMMC ejecute la política pública atendiendo las Leyes Internacionales como las suscritas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y nacionales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia y a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres entre otras, así como los lineamientos del Instituto Nacional de las Mujeres. Mismas que muestran claramente las áreas de competencia de dichas instancias, así como la necesidad de un perfil basado en la formación de perspectiva de género y Derechos Humanos.

3. Crear en el Ayuntamiento la Comisión de igualdad de género, ya que esta comisión se encuentra establecida en el Artículo 31, fracción VI, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Además solicitamos que la comisión asignada no pertenezca a grupos religiosos que impidan por sus creencias personales el correcto funcionamiento de las políticas públicas laicas, así mismo que la persona representante de esta comisión reciba formación en Perspectiva de Género.

4. Creación de un Comité de Ética y protocolo de atención, capacitación, así como un programa institucional para atender, erradicar y sancionar los casos de la violencia de género referidos a hostigamiento y acoso sexual, tomando en consideración lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Norma Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

II. Políticas mínimas de prevención de la violencia laboral en la Dependencia o Entidad.

a. Impartir talleres de difusión de los derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, conceptos básicos de género y de la violencia contra las mujeres.

b. Elaborar el Programa de Cultura Institucional para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres de la Dependencia o Entidad, conforme al Programa Estatal y al Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres vigente.

c. Impartir talleres sobre los elementos de la violencia laboral.

d. Elaborar y entregar carteles, trípticos o imágenes visibles para todo el personal sobre los elementos de la violencia laboral, las posibles sanciones en caso de su actualización e información general sobre los organismos y procedimientos de queja o denuncia.

e. Sesionar por parte del Comité para analizar el avance de las políticas de prevención e implementar medidas de atención, de acuerdo a la situación de la dependencia o entidad.

f. Promover las medidas de prevención de la violencia laboral previstos en la NOM 035 Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-035-STPS-2016, Factores de riesgo psicosocial, Identificación y prevención

g. Aquellas que el Comité estime pertinente como resultado de las sesiones que lleve a cabo.

5. Conforme al Artículo 36, fracción IV, de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público para el Estado de Chihuahua, y al Artículo 39 Bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en la formulación del Presupuesto de Egresos se deben integrar los recursos destinados a programas que promuevan la perspectiva de género.

Por lo cual solicitamos se haga público y transparente el presupuesto destinado a perspectiva de género, después de las modificaciones al Presupuesto de Egresos 2020, mismo que debido al incremento a nivel nacional, estatal y regional de la violencia de género durante la contingencia debió haber incrementado.

6. Dar a conocer la información referente al fondo destinado para atención a la reparación del daño a las víctimas de violación de sus derechos humanos, de conformidad a la Ley General de Víctimas en sus artículos 61, 63 y 64 y de conformidad con el Artículo 39 Bis, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Artículo 61. Dentro de la Política de Desarrollo Social el Estado en sus tres niveles, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus LEY GENERAL DE VÍCTIMAS CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Nueva Ley DOF 09-01-2013 23 de 69 necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

Artículo 63. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

Artículo 64. El Estado en sus tres niveles está obligado a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.

7. Creación de un Albergue para víctimas de violencia de género: en atención al planteamiento anterior sobre la obligatoriedad de los Municipios en materia de protección de víctimas, las niñas, niños, mujeres y adolescentes que son víctimas de violencia de género requieren lugares de resguardo durante los proceso legales o durante los momentos más álgidos, por ello y conforme al Artículo 35, fracción V, de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, corresponde a los municipios: Fomentar la creación de refugios para la atención de mujeres víctimas de violencia y centros de atención para agresores, de acuerdo con su capacidad presupuestal y financiera, así mismo apelamos al punto 6 antes mencionado sobre el fondo para la atención de reparación del daño contenido en la Ley General de Víctimas en conjunto con el siguiente artículo:

Artículo 46: Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden nacional o de los órdenes estatales, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades adoptarán, con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deben implementar con base en los siguientes principios:

I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;

Lo anterior se hace mención a que las medidas de ayuda se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, consideramos urgente la creación de dicha casa de resguardo que permita salvaguardar y garantizar la integridad de las niñas, niños, mujeres y adolescentes víctimas de violencia de género.

8. Conocer cuáles son las acciones que incluye el Bando de Policía y Gobierno, si es que estas existen, para la atención de casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como la trata de personas. Esto ya que el Artículo 46, fracción II del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, establece que estas se deberán de incluir de manera enunciativa, más no limitativa.

9. Conocer cuáles son las acciones por parte de la Policía Municipal para prevenir y atender delitos con perspectiva de género, y de qué manera se contempla la atención de casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias sexuales, así como la trata de personas. Lo anterior con base al Artículo 69 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, fracciones VIII, IX y X.

10. Creación del CEJUM (Centro de Justicia para Mujeres), mismo que se contempla en la Sección de Proyectos Prioritarios, en uno de los anexos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

11. Programa de igualdad entre mujeres y hombres atendiendo a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que desde la Sesión Estatal de Igualdad de noviembre de 2018, se hace un exhorto a los municipios a realizar dicho programa, refrendando la participación del Municipio de Cuauhtémoc en la reunión del 30 de agosto del 2019 con Gobierno del Estado y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, quedando pendiente en ese momento y a manera de inicio una persona responsable de asistir a las capacitaciones en materia de perspectiva de género y como responsable de la transversalización de la misma en cada organismo de gobierno.

12. Paridad: hacer una revisión a puestos de mando medio y superior para determinar cuántos de ellos son ocupados por mujeres en la actualidad en la Administración Pública Municipal, desde el nivel jefatura de departamento a titular de unidad. Lo anterior es indispensable para consolidar la transversalización de la perspectiva de género, contenida en los tratados Internacionales como la Convención para la eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), hasta las Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y por supuesto en atención al Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

13. Programas de empoderamiento de las mujeres del Municipio de Cuauhtémoc: conocer cuáles son los programas establecidos que dan seguimiento al Programa de igualdad entre mujeres y hombres en el Municipio de Cuauhtémoc, en materia de empoderamiento en todos los ámbitos de la vida de las mujeres siempre con perspectiva de género y diferencial, atendiendo el eje transversal llamado “Equidad de género y respeto a los derechos humanos”, en el cual el municipio se comprometió a adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

14. Avances del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo Adolescente GMPEA: el Instituto Municipal de las Mujeres en coordinación con Presidencia Municipal y el Grupo Estatal de Embarazo adolescente crea el 2 de agosto del 2019 el GMPEA, para generar política pública que permita atender esta problemática en nuestro Municipio, el cual a esa fecha se encontraba entre los 7 Municipios del Estado con mayor índice de embarazo adolescente en menores de entre 10 y 19 años y en el segundo lugar estatal en menores de 10 a 14 años, resultado de suma urgencia el seguimiento de este programa.

15. Seguimiento al Mecanismo de la Alerta de género: el pasado 12 de julio del 2019, el Gobierno Municipal es requerido por parte del Instituto Chihuahuense de la Mujeres para proporcionar información sobre las políticas públicas y protocolos que dan atención a la prevención, erradicación y sanción de violencia de género, debido a que nuestro Municipio se encuentra focalizado como uno de los 5 Municipios en el Estado para aplicación de dicho Mecanismo. Requerimos saber el avance en atención a dicha problemática de violencia de género en nuestro Municipio y las acciones emprendidas al respecto.

16. Cualquier otra situación que se considere pertinente a tratar en materia de protección de las niñas, niños, mujeres y adolescentes de nuestro municipio